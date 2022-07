Kõrgessaare raamatuallikas voolamas ka Laukale ja Kõppu

Kristel Algvere

Erakogu

Vihmasel päeval viis tee Kõrgessaarde, kollast raamatukogumaja otsima. Et tuhinas olin unustanud kodus kaardilt vaadata, kus see asub (mul ei ole nimme nutitelefoni), ja veelgi enam – olin ka unustanud üles kirjutada, mis on raamatukoguhoidja nimi! Põikasin sisse Kõrgessaare poodi. Madalrõhkkonna vastu ostsin poest kohvi ja küsisin poemüüjalt raamatukoguhoidja nime. Niisiis läksin rääkima mullu Kõpu Majaka Fondi preemia pälvinud Kõrgessaare raamatukogu juhataja Leelo Sarapuuga. Teadsin, et ta on legendaarne, aga nime oli madalrõhkkond suutnud peast pühkida, õnneks kogukond aitas!Kauge kajana meenus, et raamatukogu asub endises mõisa kõrvalhoones, mida kutsutakse Kõrgessaare valitsejamajaks. Sõitsin aeglaselt mööda Viinaköögist, tiigist, pargist, vaba aja keskusest, päästekomando staabistki kuni paremal pool teed hakkas paistma kollane maja. Selle ees sümpaatiat tekitav hõbedaselt helkiv kaldtee, et ka ratas-tooliga liiklevad inimesed pääseksid raamatukokku. Ukse kõrval raamatute laenutuskapp ja tagastuskast.

Detailirohkes raamatukogutoas ei olnud Hiiumaa kultuurihooaja avapeolt tuttavat Leelo Sarapuud, sest ta oli puhkusel! Tegelikult on vale öelda, et teda ei olnud ruumis – sest töölaua kõrval riiulil olid väljas imearmsad laste joonistused Leelost, pealkirjadega: „Leelo väiksena“, „Leelo vanana“, „Leelo tööl“, „Leelo 18“, „Leelo ♥“ … Leelo Sarapuud puhkusel asendanud Lauka raamatukoguhoidja Stella Suitso rääkis, et kui ta oli alles Hiiumaale kolinud ja Leelo talle ühe soovitud raamatu saabumisest telefoni teel teada andis, oli ta vapustatud – raamatukogust helistatakse! Võimalik ainult Hiiumaal, mõtles Stella, või ka – võimalik, sest Leelo

Sarapuu teeb oma tööd tõesti südamega. „Ta soovitab lugejatele raamatuid ja enamasti need sobivad väga hästi, ta tunneb inimeste maitset ja talle saab kindel olla,“ rääkis Stella.

Kõrgessaare raamatukogu esimene tuba ongi nagu näitusetuba. Lisaks laste joonistustele leiab sealt ka postkaardinäituse „Lugeja reisib“. Siis kaunilt raamitud mustvalged fotod mõisa ajast, et ajalugu meelest ei läheks. Riiul vahetuva ekspositsiooniga, hetkel väljas väga äge valik delfiinikujukesi. See on külastajate ideede najal toimiv näituseriiul, tõestamaks kogukonna väge. Muidugi on ka väljapanek värskemast kirjandusest.

Järgmises ruumis on ilusad pikad raamaturiiulid ja vahva kataloogikapp. Tõeline reliikvia! Viisakas koosolekute pidamise koht, stend kõigist Kõrgessaare

raamatukogu töötajatest seda seinal ehtimas. Kolmas ruum on laste päralt: lauake, kus joonistada või mängida, nurgake arvutiga. Ja muidugi hulgaliselt raamatuid!

Kristel Algvere

Lisaks raamatukogule on majas noortekeskus, mis tänu just lõppenud malevale vaikne oli, aga kus muidu hästi palju liikumist on. Igasugu erinevaid mänge, koroonast piljardini. Ja näitusesaal, kus juuli alguseni Lauka Lapimuttide näitus „Lapist tekini“ oli, leiab palju kasutust. Kohalikud daamid käivad koos raamatukogu huviklubis, arutatakse raamatute ja kõige silmaringi avardava üle.Lauka raamatukogu asub Lauka koolis ja see on suvel kinni, avatakse taas 29. augustil. Stella Suitso on kooli raamatukogu raamatuid jõudumööda raamatukogude infosüsteemi kandnud, kus Lauka raamatukogu raamatud juba ees, et oleks parem ülevaade mis-kus-kas. Uuemat ilukirjandust saab Laukale tellida Kõrgessaarest, sest Laukal on rohkem kooli ja lastega seotud raamatuid. Näiteks on seal Lastekirjanduse Keskuse ellu kutsutud programmi „Lugemisisu“ riiul, et tekitada lastes ei midagi muud kui lugemisisu.Kõpu inimestele viib raamatuid Kaja Kässer, samuti Kõrgessaarest. Hetkel on tal puhkus, uuesti tööl alates 8. augustist. Kõpus ei ole enam statsionaarset raamatukogu, aga õnneks on tänu Kajale ikkagi võimalus raamatuid laenutada.

Kõrgessaare raamatukogu on suviti avatud E–T 11–18, K–R 11–15, N 10–15, L–P suletud.