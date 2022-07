Kõpus tuleb toidufestival

Möödunud aastal avatud Pihla Inspiratsioonitalu on sel aastal lisaks muusika- ja show-üritustele võtnud hoogsamalt ette ka toidukultuuri. Näiteks algatas pererahvas kohaliku toodangu turu ja nüüd 16. juulil leiab aset Hiiumaa esimene toidufestival. Big Green Egg söegrillide taha asuvad Eesti tippkokad Angelica Udeküll, Emmanuel Wille, Allar Oeselg, Dmitri Haljukov ja Juhan Heinsalu. Kohal on ka Eesti supersommeljee Hannes Aedla.

Mida räägivad festivali kohta korraldajad ise?

Jesper Parve,

Pihla inspiratsioonitalu rajaja

Toidufestivali korraldamine sai alguse soovist saada keset suve Hiiumaale viis Eesti tipp-kokka, samuti tippsommeljeed. Keskendume ka sellele, kuidas toitusid pakutakse, road valmivad elaval tulel, portsjonid on väiksemad, seetõttu ka odavamad, ja nii saab siin, kohapeal, Hiiumaal proovida kõike seda, mida tippkokad Tallinnas oma restoranides pakuvad. Paljudel osalejatel on ka Pihla jaoks erimenüü. Meie pere toidulauda järjest täiendavad kohapealsete inimestega sugenenud tutvused – eriti suvel tuleb nii piim, liha, roheline, munad kui palju muud ümbruskonna taludest. Talvel toetavad kalamehed ja jahimehed, nii et vähemalt pool on meie pere toidulaual küll kohalik toit. Sellel suvel on meil ka oma kanad, nii et munad päris oma õuest. Olen elanud päris mitmes kohas maailmas – Balil, Austraalias, Tallinnas, aga Hiiumaa on esimene paik, kus tunnen, et see on „minu koht“ – ma ei taha siit kuhugi mujale minna. Hea looduslähedane kohalik toit on osa sellest tundest.

Küsis: Peep Lillemägi

Jonel Põld,

kokk ja Kõpu JES Suvekohviku kaasautor, festivali peakorraldaja

Olen ise suur toidugurmaan – olen koos Jesper Parvega maailmas ringi reisinud ja teame söökide-jookide kultuurist päris palju. Minu suurim hobi on külastada erinevaid maailma tipprestorane ning maitsta erinevaid toite ja jooke. Tahame kohalikule inimesele pakkuda midagi teistsugust ja uut. Samuti on toidufestivali üks eesmärk tõsta söögi- ja joogikultuuri teadlikkust. Räägime näiteks sellest, mis söögid-joogid omavahel hästi kokku sobiksid. Festivalil on igal tippkokal oma spetsiaalne telk, kus kõik road valmistatakse kohapeal. Oma ala professionaalid valmistavad siinsamas maailmatasemel sööke. Toidufestivali portsjonid on pigem väiksed ja mõõduka hinnaga. Külastajad saavad igast telgist mõne maitseelamuse – võimalikult erinevad asjad, võimalikult mõistliku raha eest. Muidugi, kui väga maitseb, siis võib ju süüa ka ühte toitu kümme portsjonit. Meie festivalil saab proovida näiteks tuunikala steiki või aasiapärast krevetisuppi. Festivalil on kohal ka üks Eesti parimaid sommeljeesid Hannes Aedla, kes räägib nii alkohoolsetest kui ka alkoholivabadest jookidest (sest tegu on siiski kogupereüritusega). Alkoholivabadel jookidel on täna juba suur osakaal meie joogikultuurist.

Küsis: Demi Kruusmann