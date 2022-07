Komplimendid

Püha Lepa LEHE toimetus on viimasel ajal saanud lugejatelt väga palju kirju. Oleme need kõik läbi lugenud ja katsume ka jõudumööda vastata. Üheks korduvalt läbivaks teemaks on olnud Hiiumaa meeste kartus Saaremaale mineku ees? Lahtiseletatult tähendab see seda, et paljud Hiiu mehed plaanivad sel suvel külastada meie ajaloolist koloniaalmaad Saaremaad, kuid on tekkinud teatud foobia ning kartus seal elavate kaunite saar­lannade ees. Olen ka ise käinud mõned korrad Saare­maal ja tean täpselt, mida see tunne tähendab! Tekib vastupandamatu tahtmine öelda kenale saarlannale midagi ilusat, aga närvipinge segab sooritust ning sõnad lähevad segamini, või siis hakkad ärevusest puterdama ja kokutama. Et seda piinlikku olukorda tulevikus vältida, ulatab Püha Lepa Leht abikäe. Tegime valmis korraliku komplimentide kogumiku, mida vajadusel kasutada ja olukorrast võitjana välja tulla. Saare naise tähelepanu võitmiseks õpi need kõik pähe või kasuta abivahendina kaasavõetud Suvelehte ning loe oma väljavalitule kõik 30 komplimenti järjest ette. Soovituslikult võiks iga lause alata sõnadega: ”Ooo, kena (loe: kaunis) saarlanna…“Tean, et kõigist lilledest on kõige ilusam roos ja kõigist naistest oled kõige kaunim just sina.”“Sind nähes tekkis mul ebamaine ilmutus. Kas saaksin juba sinu südamesse sisse pugeda, kaunis ingel?”“Sinu nahk on nii kaunilt pruun, justkui suitsu­ahjust välja võetud suurel ahvenal.”“Päeval, mil sa sündisid, sadas ilmselt paduvihma. Taevas nuttis, sest kauneim ingel oli läinud maa peale.”“Järgmisel korral, kui me kohtume, armas neiu, peate mind kaugelt leidma, sest ma jään pilvedesse teid ootama.”“Ma soovin, et ma oleksin nagu su pisar. Sünniks sinu silmis, liugleks põsel ja sureks su huultel, mis on maitsnud lestakala.”“Olen kiropraktik Hiiumaalt. Võiksin su sääre­marju sõrmitseda ja vajadusel panen ka selja paika.”“Pead mulle sõnaraamatu ostma, sest sind nähes kaotasin kõnevõime”.“Taevas särab üks eriti hele täht ja siin maal asendad seda sina”.“Tahaksin praegu olla nagu Tarzan Kõljala metsas, hüpates oksalt oksale, kuni jõuan teie voodini.”“Su keha on kaunilt kurviline nagu Saare­maa ralli Undva kiiruskatse. Mina sõidan rahulikult ja väldin väljasõitu. Peame mõlemad finišisse jõudma.”“Sinu pärast võiksin olla ka joodik, sest siis näeksin su ilu topelt”.“Sinu jaoks oleksin võimeline sõitma jalg­rattaga taevasse ja siis laskuksin pilvepiirilt piduriteta alla.”“Isegi tuhat luuletajat, tuhande aasta jooksul, ei oleks võimelised sinu ilu kirjeldadama.”“Võiksime täna minna kolmekesi randa jalutama. Mina, sina ja kirg”.“Sinu keha on nii ilus, et tahaksin ehitada sellele palkmaja ja olla seal kuni elupäevade lõpuni”.“Oled nii ilus, et kui sa minu tuppa tuleksid, müüriksin ma armastuse segu kasutades ukse kinni ja viskaksin kellu läbi akna välja”.“Sinu sõnad on nii ilusad ja voolavad, justkui Hiiumaal keedetud mustikakissell”.“Oled nii kena, et võitleksin põrguväravas kuradi endaga sinu pärast. Kolm tilka verd oleks liiga vähe. Annaksin vajadusel vähemalt liitri.”“Vaadates sind, saan ma aru, et arstiteadus on mulle kogu elu valetanud. Nad räägivad, et otse päikesesse vaadates kaob nägemine. Vaatan sind ja midagi ei juhtu.”“Sinu silmadesse ei ole vaja tindiga kirge joonistada – see on seal olemas.”“Võiksime minna randa ujuma. Näitan sulle ühte suurt Hiiumaalt tulnud angerjat.”“Oled sama kurvikas kui Luidja tee Hiiumaal. Võiksin proovida neid kurve läbida, pidurdamata.”“Sinu juuksed on nii ilusad ja tumedad nagu põlismets. Tahaksin sinna kauaks ära eksida, salamisi lootes, et ma ei leia kunagi väljapääsu.”“Veenuse kuju, mis kujutab Aphroditet, oleks kindlasti teistsugune, kui kunstnik oleks sind tundnud.”“Su jalad on nagu kaunid antiiksed sambad, millele saaks ehitada uue Rooma linna.”“Oled ilus nagu Kõpu tuletorn, mille otsa tahaks jälle ja jälle ronida.”“Kui mulle sõidaks otsa elektritõuks, siis keha lendaks ei tea kuhu, aga süda jääks sinu jalge ette.”“Oled ilus ja vallutamatu nagu Kuressaare linnus, aga minul on korralik piiramistorn alati kaasas.”Usun, et sellest tagasihoidlikust paketist peaks esialgu piisama ja vajadusel teeb Püha Lepa Leht neid juurde. Katsed, mis me läbi viisime, näitasid väga häid tulemusi. Saaremaal käinud katsealune Toomas (nimi muudetud) kirjeldas, et komplimentide kogupaugu efekt oli umbes selline, nagu vikatiga oleks aasal kõik kullerkupud maha niitnud. Meie tuleviku eesmärk on väga selgelt kirjeldatav. Hiiu mees peab saama suurimaks romantikuks maailmas. Lisan ka foto, millel on kujutatud angerjaga rannaliivale joonistatud romantiline süda.

Püha Lepa Lehe ajakirjanik A.Raudsepp