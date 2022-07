Kohtumiseni 17. Hiiu Folgil!

“Pea iga päev kuuleb, näeb päris meedias ja sotsiaalmeedias kirumist, nurinat ja lausa vihast söimu, et reisimine raske. Pikad järjekorrad lennujaamades jms. Reisilt tullakse tagasi mitte puhanult, vaid veel rohkem väsinuna. Stressi, tülpimust ja viha reisibüroode, lennukompaniide ja igasuguste muude ametkondade vastu pole mitte üksi inimeste sees, vaid jägub ka kohvritesse. Sii kohal ma küsin teite käest. Kis teid vägisi senna vöörale maale ajab? “Pea iga päev kuuleb, näeb päris meedias ja sotsiaalmeedias kirumist, nurinat ja lausa vihast söimu, et reisimine raske. Pikad järjekorrad lennujaamades jms. Reisilt tullakse tagasi mitte puhanult, vaid veel rohkem väsinuna. Stressi, tülpimust ja viha reisibüroode, lennukompaniide ja igasuguste muude ametkondade vastu pole mitte üksi inimeste sees, vaid jägub ka kohvritesse. Sii kohal ma küsin teite käest. Kis teid vägisi senna vöörale maale ajab? Köik kipuvad ikka kaugemale ja kaugemale, aga kodu ümbruses oo ka mida vaata. Selleks pole vaja lennukipileteid, ega kallist reisipaketti. Vöta paun selga matkakepp käde ja hakka astuma vöi sõida jälgrattaga. Kis äi pelga kallist kütusehinda vöi laevapiletit, see saab ka kaugemale söita. Eestimaal oo palju ilusaid paiku. Igatahes tuleb selline reis odavam ja tervislikum kui möni soojamaa reis. Selle pika jütu lühike kokkuvöte oleks see iidne eesti rahvatarkus enne kui Pariisi lähed, vaata Nuustakul ringi. Vöi siis enne kui Eiffdeli torni kipud, käi Köpu majaka otsas ää ja tegelikult oo ka selle prantslaste torni kadagapuust koopia ka meite saarel olemas ja selle ümber veel midagid muud nendele, kellele sedasorti vaatamisväärsused meeldivad.”

