Kodulähedane keemiaravi jõudis Hiiumaale

Regionaalhaigla alustas juulis Hiiumaal onkoloogilise keemia­raviga, 14. juulil said esimesed hiidlased Hiiumaa haiglas keemiaravi protseduurid.

“Esimesed kaks patsienti talusid ravi hästi ning olid väga rahul, et saavad vajalikud keemiaraviprotseduurid nüüdsest Hiiumaal ning ei pea selleks iga kord mandrile sõitma,” rõõmustas haigla juhatuse liige Riina Tamm.

“Soov muuta hiidlastele vähiravi hõlpsamini kättesaadavaks on meil olnud kaua ja alates sellest suvest muutubki see teenus paremaks ning mugavamaks,” sõnas Regionaalhaigla onkoloogia- ja hematoloogiakliiniku juhataja dr Helis Pokker.

Kärdlas asuvas haiglas teevad keemiaraviprotseduure haigla õed, kes said eelneva väljaõppe ja koolituse Regionaal­haigla keemiaravikeskuses ning saavad vajaduse korral Regionaalhaigla ravimeeskonnaga konsulteerida.

“Tõsi, pealinnas oma raviarsti juures peavad patsiendid ikka aeg-ajalt käima, kuid mitte enam nii tihti kui varem, sest kontaktis saab olla kaugvastuvõtu, näiteks videokõne teel,” lisas Pokker.

Regionaalhaigla kogemus vähiravi pakkumisel väljaspool Mustamäe meditsiinilinnakut ulatub 2014. aasta oktoobrisse, mil koostöös Pärnu kolleegidega alustati keemiaraviga Pärnu haiglas. Kuna Hiiumaal on patsiente tunduvalt vähem ning nad saavad väga erinevat ravi, siis Kärdlasse ravimite lahustus­keskust ei ehitatud nii nagu Pärnusse, vaid Regionaal­haigla onkoloogide ja haigla apteegiga koostöös valiti välja ravimid, mida on võimalik Hiiumaale transportida ning seal kasutada.

Toimetaja HARDA ROOSNA