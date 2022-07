Kenad tervitused naabersaarelt!

Tundub, et suvekuumus, mis saare vahepeal vallutas on nüüd natuke järele andnud. Nii võib ja saab juba täitsa mõtteid mõtelda ning tegusid teha, ka mujal kui rannas. Hetkel istungi avatud akna all, seades sulle neid hoolikalt valitud ridu – pitskardin lehvib tuules, aeg-ajalt tuues minuni õhkõrna ja mesimagusat pärnaõite lõhna ning sekka jasmiini; kuhugi on kadunud ka terve kauss maasikatega…

Tõeline saare idüll. Saartel on muidugi alati imeline. Ei ole tähtis, millal tuled või mida täpsemalt teed. Seekord jagan ma sinuga meie pisikesi saari, meie avastamata pärleid, kus elamused on suured ning olemine mõnus. Igal saarel on oma nägu ja lugu, ent siiski ka mingi teatav ühine joon.

Vilsandi. Juba teel Papissaare sadamasse saab harjutada saareelu õiget rütmi – kulgemist. Nimelt on Kihelkonna kiriku eest sadamani muinsuskaitse all olev Eesti pikima munakivitee (3,1 km), kus kohe kindlasti mitte kiirustada maksa. Räägitakse, et Vilsandil pidavat olema Euroopa kõige puhtam õhk. Küllap ole see ka üks põhjus, miks seda saart ka rändlinnud ning hülged nõnda armastavad. Hallhüljestel on seal isegi üks suuremaid lesilaid Eestis, õite kena on ju seal päikese all peesitada. Majesteetlik Vilsandi tuletorn on nüüd uue kuue saanud ning ootab kõiki uudistajaid torni tippu ronima.

Abruka on pisike-pisike saar, mis asub Kuressaare külje all. Hea paik, kuhu planeerida päevane reis. Kui liinilaevaga reis tundub liialt vähe emotsioone pakkuv, siis on võimalik Abrukale sõita ka ajaloolise purjelaevaga Hoppet. Ja kui Abrukale jõuad, siis kõige suuremaks üllatuseks on see, et leiad sealt ürgse olemisega metsa, millele annavad salapära harulised ja mühklikud üle 200 aasta vanad pärnad. Tõeliselt müstiline! Julgemad saavad läbi vee sumbata väiksemale saarele Vahasele või ronida jääajal siia sattunud ränd­rahnude otsas.

Ruhnu on üks omapärane paik, kuhu pole kõige kergem pääseda, võib aga kindel olla, et kui kord saar külastatud, küll sa siis tagasi kipud ning hirmsasti igatsed kah. Seda sõnadesse ei saagi panna. Seda peab sisse hingama ja katsuma ja ise oma silmaga nägema. Ruhnus leiad kõige vanema puitehitise – Ruhnu puukirik ning Gustave Eiffeli poolt projekteeritud tule­torni, mis avatud ka külalistele. Ruhnus Limo rannas laulavad isegi liivad ja sul on tunne, et sul on maailmatult palju aega. Mu sõnad ei tee küll saarele au, aga järsku sa tunned nende sõnade taga seda tunnet. Ja lähed vaatad ise järele!

Muhu on koht, kus aeg puhkab. Kus tuleb ja saab nautida Muhu mustri värvide kirevuse väärilisi elamusi. Just seal võib näha roositud pättidega tütarlapsi, jalutada luksuslikus Pädaste mõisapargis, ratsutada muinasradadel või uudistada sebrasid ning jaanalindusid. Seal on esindatud parimal võimalikul moel ranna­rahva kultuur muinasajast tänapäevani. Kui nüüd ka tunnet ei tekkinud, siis oled sa üks tuim tükk. Muhu vallas asub ka ühe majapidamisega Viirelaid, sealne majaka­vahikompleks on ideaalne paik, kus elu nautida!

Kõiki saari võib-olla ühe korraga avastama ei jõuagi, aga siis ongi põhjust, miks tulla tagasi. Ja kui enda alusega tulla ei saa, siis saab kõigile saartele ka liinilaevaga. Hoia silm peal:

www.saarelaevapiletid.ee

Ikka veel matsuvad musud Marult