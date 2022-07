Keda on oodata Sõru Saundile

Siim Nestor

Tänavu on suvel on lisaks muusikajanusele publikule oodata Sõru sadamasse 28.-30. juulil kokku 58 artisti ja DJd, nende hulgas nelja üritustesarja oma lavaga (Lil Pidu, Haigla Pidu, Smoke Break ja Internet Cafe) ning veel kahte eriprogrammi, milleks on Ukraina plaadifirma Muscut 10. sünnipäev ja Sõru Saundi alatine laupäevane spetsiaalide-programm (alates Rolling Stones 60. tegutsemisaasta DJ-setist kuni trap-i superstaari Travis Scoti spetsiaalini).

Olgu siinkohal välja toodud mõned eksootilisemad neist 58st.

margiiela

margiiela on hetkel Eestis üks kõige tulisema hooga uue laine räpi artiste. Alles möödunud suvel soololugudega välja tulnud räppar niidab praegu suriseva-säriseva rage räpp hitiga “SUCKA SH*T” ning kohe on temalt oodata esimest EPd. margiiela astub Sõru Saundil üles räpisündmuse Lil Pidu laval festivali avaõhtul, neljapäeval 28. juulil, kus annavad kontserdi veel Prodigyboys, Skuuba ning DJtavad N8, $trada, Cool DJ Pinball ja Lill Slim.



Erika de Casier

Erika de Casier on Taani artist, kes on aastast 2017 paitanud tervet maailma omapärase nõksuga pop-R’n'B-ga. Erika lähenemine stiilile on hästi sulnis, pehme, miljööd ja hinge kaunistav, meloodiline ning kogu õhkõrnuse juures väga kaasahaarav. Kui vaadata Erika, jällegi iseäraliku käekirjaga, muusikavideoid, siis nii mõnedki neist oleks justkui Hiiumaa heleda päikese all ja heleroheliste kõrkjate vahel filmitud. Erika esineb Sõru Saundil laupäeva 30. juuli õhtul.

EXPAT (Mykki Blanco ja Samuel Acevedo)

Kui kuulujutud sellest, et jamesbondlane Daniel Craig käib suviti Hiiumaal puhkamas, ei vasta tõele, siis on Mykki Blanco ilmselt kõige tuntum inimene maailmas, kes sel suvel Hiiumaal sammub. Mykki on ilma peal kõige kuulsam LGBTQ+ aktivist räppar, ta on ka luuletaja ning teinud koostööd selliste kangelastega nagu Kanye West, Tricky, Charlie XCX, REMi Michael Stipe. Sõrule saabub ta projektiga EXPAT – etendusega, kus kuuleme näeme Mykki riime ning tema võitluskaaslase Samuel Acevedo metalseid helisid. EXPAT esineb reedel 29. juulil.

Muscut 10

Muscut on 10 aastat tegutsenud Ukraina plaadifirma, mis lähedane Eestiga, kuna selle boss Nikolaienko elab-töötab praegu Tallinnas. Ukraina artistidest astub ta live-lavale ise ning siis kooslused Chillera, Mlin Patz ja Bryozone. Nende muusika on erisugune – ambient-ist ja dub-ist kummituspopini, kui ühiseks jooneks teatud troopilisus, võluvad bassid ja rännakutele viivad löökpillide klubinad. Muscuti erilava saab püsti festivali avapäeval, ning kontserdi annab seal ka sügisel plaadifirma alt uue albumiga välja tulev Eesti artist Nikolajev.

Zahir

Sel suvel kuuleb Sõru Saundil esmakordselt päris ehtsat rocki. Aga seda kõige paremat – legendaarse rokenroll koosluse Zahiri palavat, laavana voolavat ja sõgedat kütet. Mürisevama kõlade austajatel tasuks aja­kavast üles otsida ka artistid Fake Are Code ja Keetai.

Lukid

Mitmest välismaisest DJst tänavuses programmis on vast kõige tuntum igale tantsumuusika stiilile, mida ta puutub, oma kummalise ilme ja kuju andev DJ ja produtsent Lukid, Suurbritanniast. Minu kolleeg Sõru Saundi staabist, Raul Saaremets, peab teda üleüldse maailma parimaks DJks.

