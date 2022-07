Kalana rand: Tule minuga ookeani äärde!

MARIS HELLRAND

Aastakümneid Eestis elav ameeriklasest koomik Stewart Johnson viskas hiljuti nalja Pärnu ranna üle: „Sain oma päevased 10 000 sammu täis kõndides Pärnus rannast ujutava sügavusega vette.“ Kalanas poleks seda juba juhtunud, sest ujutav vesi algab siin teisest sammust! Kes esimest korda Kalana randa satub, hüüatab tihti „see nagu polekski Eesti!“

Kaldalauka, Ristna rand, Paradiisirand – nimesid on sellel Kalana rannal mitu, nagu ka nägusid. See on koht, kus saad ennast tunda nagu võimsa ookeani ääres. Otse läänetuultele avatud sügav kauss Hiiumaa kõige läänepoolsemas tipus on tuntud oma võimsate vahuste lainete poolest. August on parim aeg neid kogeda, sest siis on vesi enamasti ka piisavalt soe. Eriti võimsad „vanad“ lained mühised randa kaugelt avamerelt veel ka tunde pärast tormi raugemist. See on kõige ägedam elamus, mille pärast tasub Kalanasse sõita kasvõi teisest Hiiumaa otsast.

Tuulevaiksel päeval on aga tegu tõelise paradiisirannaga – vesi on selge ja sügav. Kalana vesi on tihti karge, sest on eriti tundlik tuulesuunale. See-eest ei ole vaja varbaid külmetada, vaid saab kohe vette sukelduda. Ranna vasakul küljel ja lahe põhjas on suured kivid, mille ümber tuulevaikse ilmaga snorgeldades võib saada peaaegu korallrahu kogemuse osaliseks. Paremalt külgneb rand kiviklibuse Ristna lõunaneemega. Kahelt poolt lahte piiravad maaninad loovad turvalise kausitunde.

Kõrgelt kaldapealselt avanevad vaated üle lahe ja kaugele avamerele. Kalda­pealse männid on jässakad, tugevad ja … viltu, demonstreerides nii oma ilma trotsivat elulugu. Kaldapealset saab mõnusasti uurida mööda pisikesi teeradu, millest mõned jooksevad üle ja ümber vanade kaitsekraavide. Ristna kaitse­rajatised vahetult ranna ligidal ongi teine atraktsioon, mis seiklushimulisi Kalanasse toob. Nende ümbrus punetab praegu ka metsmaasikatest.

Liivane rand näitab oma uut nägu peale iga suuremat tormi. Rannavall võib lühikese aja jooksul kolida kümneid meetreid ja üllatada üha uuesti. Jämedakoeline liiv koosneb lähedalt vaadates justkui pisikestest kivikestest, igaüks oma nägu. Selle eelis on, et kuivanud liiv kukub varvaste vahelt kergesti ise ära.

Milline? Parajalt suur, sügav, liivane, sekka suured kivid.

Loomasõbralik? Jah

Kas autoga saab ligi? Saab tulles Ristna poolt. Kalana poolt pääseb ligi rattaga või jalgsi (umbes 500 m sadamast)

Lained? Lõuna- ja läänetuulega väga suured lained.

SUP? Kui endal on. Tuulise ilmaga edasijõudnutele.

Lapsed? Lastel peab silma peal hoidma, sest vesi läheb kiiresti sügavaks ja suured lained löövad pisematel jalad alt.

Lühiiseloomustus: Eesti parim ookeani-fiilinguga rand, eriti augustis! Imeilusad päikeseloojangud.