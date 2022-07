Kaitseminister Kalle Laanet käis Hiiumaa visiidil

Lõppjärgus olevaid koalitsioonikõnelusi juhtinud peaminister Kaja Kallas teatas eile, et kaitseministri koht jääb Reformierakonnale. Küsimusele, kas ta jätkab samas ametis, vastas eile Hiiumaal käinud minister Laanet, et seda otsustab peaminister ja tema andmetel seda veel otsustatud ei ole.Minister kohtus Hiiumaal kohaliku Kaitseliidu malevkonna esindajatega, et arutada saare paremat kaitsmist nii rahu, kui kriisi korral. Samuti kohtus ta Hiiumaa vallavanema Hergo Tasujaga ning andis intervjuu Hiiu Lehele.Kohalike kaitseliitlastega kohtumise sõnumi võttis Laanet kokku öeldes, et siinsed kaitseliitlased ootavad suuremat selgust, kuidas Hiiumaad kaitstakse, milliste jõududega, kui palju riik panustab ja millised on arenguvõimalused kaitseliidu jaoks.Vestlusest vallavanema Hergo Tasujaga selgus, et kogukond ootab suuremat arusaamist, et juhul kui toimub võimalik rünnak vaenlase poolt, kuidas siis Hiiumaad kaitstakse ja kuidas Hiiumaa ise end kaitsta saab.Laanet soovitas hiidlastel aktiivselt ühineda Kaitseliiduga – praegu on malevkonnas paarsada liiget, aga neid võiks olla 800, soovitas minister. Ja ütles, et võimekus suurema hulga kaitseliitlaste vastu-võtmiseks malevkonda on riigi poolt loomisel. Võrdluseks tõi ta, et näiteks Saaremaal on kaitseliidus 300 liiget ja kasvuruumi on sealgi.

HARDA ROOSNA