Kaatris maganud isa viidi kainenema, laps ema juurde





Eelmisel nädalal tuli öösel ärev teade, et Heltermaa sadama läheduses on merel triiviv kaater, mille juht magab. Teatajaks oli alusel viibinud üheksaaastane poiss, kes tegi kõne oma emale. Poiss ütles, et isa, kellega ta kahekesi kaatris oli, magab ning oli eelnevalt tarvitanud alkoholi. Ema informeeris ohtlikust olukorrast häirekeskust.Kohale jõudnud Kärdla politseijaoskonna merepäästjad ning politseilaevastiku aluse merepäästjad tegid kindlaks, et kaater oli Heinlaiu lähistel ankrus ning selles olid poiss ja magav keskealine mees. Kärdla politseijaoskonna merepäästjad ning laevastiku merepäästjad pukseerisid kaatri Heltermaa sadamasse ning toimetasid selles olnud joobetunnustega mehe kainenemisele. Poiss viidi Rohukülla ja anti üle emale.“Antud juhul käitus poiss väga õigesti. Tundes ohtu ning nähes magavat isa, kellelt vajadusel enam abi ei oleks saanud, andis ta sellest teada,” kommenteeris Lääne prefektuur sotsiaalmeedias.Politsei hoiatab, et alkoholi tarvitamine ei kuulu kokku ühegi sõiduki juhtimisega, see kehtib ka veesõidukite puhul.

