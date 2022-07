Hiiumaa võõrustab kabetajaid

Toomas Kokovkin

Laupäeval peeti Hiiumaa meistrivõistlused 100ruudulises kabes ja pühapäeval 64ruudulises kabes. Mängu­laua taga oli pühapäeval neli mängijat. “Mõned on ära, aga nooremad kabetajad on veel nii väikesed, et neid me veel siia võistlema ei võta,” selgitas mullu Eesti parimaks kabetajaks valitud meistersportlane Raivo Rist, kes ühtlasi on Hiiumaa Kabeklubi treener. Järelkasvu tulemas siiski on, kabetamas käib kümmekond last, kes käivad suvel korra, kooliajal kaks korda nädalas treenimas. “Eks kõik muud tegevused on ikka noortele huvitavamad kui mõttemängud,” nentis Rist. “Tase on nii vabariigis kui ka meil ebaühtlane.”Augustis läheb Hiiumaa Kabeklubi sportlane Kätlin Mast Bulgaariasse võistlema. “Välismaale võistlema saab minna igaüks kellel raha sõiduks,” ütles Rist ja lisas, et tal on hea meel, kuna klubi tegevust toetavad nii vald, spordikool kui kabeliit.Neljapäeval algavad Hiiumaa spordikeskuses Eesti meistrivõistlused kabes. “Kaheksa korda kaheksa laual ehk siis vene kabe on nii läbi uuritud, et see on niinimetatud surnud viik,” ütles Rist. Meistrivõistlustel loositakse mängijate vahel välja avangud, milles on 800 varianti. “Kuidas loos tuleb, siis mängitakse kaks partiid, üks ühe, teine teise poolega.”21.–24. juulini peetakse Hiiumaa spordikeskuses Eesti naiste 66. meistri­võistlused vene kabes ja Eesti meeste 74. meistri­võistlused vene kabes. Kabet mängitakse ka Tallinnas Nõmmel, Viimsis, Lasnamäelja siis Jõgeval.

HELJA KAPTEIN