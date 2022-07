Hiiumaa esimene rahvusvaheline kirjandusfestival toob Kärdla sadamasse kirjastuste raamatumüügi

KRISTEL ÜKSVÄRAV

Hiiumaa turismiklastri juht

Hiiumaa kirjanduse teema-aasta, üle-eestiline raamatukogude aasta ning Hiiumaa kirjanduslike suurkujude tänavused tähtpäevad viisid Hiiumaa esimese rahvusvahelise kirjandusfestivali sündimiseni. Juuli esimesel nädalavahetusel Kärdla sadamas toimuv kirjandusfestivali programm on mitmekülgne ja loodetavasti paeluv ka inimesele, kes end ise suureks kirjandushuviliseks ei peagi. Festival on mõeldud nii hiidlastele, suvehiidlastele kui Hiiumaa külalistele.

Festivali fookuses on lisaks Hiiumaaga seotud kirjandusele Põhjamaade ja Saksamaa kirjandus. Festivali austavad oma kohalolekuga ka Põhjamaade saatkondade esindajad. Sadamasse püstitatud raamatutelki tuleb oma raamatuid tutvustama ja müüma kümmekond kirjastust, sadama sauna eesruumis toimub lasteprogramm ja erinevad töötoad. Kuna Hiiumaa on mereriik, siis on kõikidel päevadel plaanis kirjandussutsakad merele.

Hiiumaalt on inspiratsiooni leidnud paljud kirjanikud, muusikud, filmitegijad ja kunstnikud. Paul-Eerik Rummo, Jaan Tootsen, Tõnu Õnnepalu, Fred Jüssi, Piret Saluri, Joonas Sildre, Märt Treier ja Mari Klein on vaid mõned näited loomeinimestest, kes oma teoseid ja mõtteid festivalil publikuga jagavad. Tänavu oleks tähistanud oma 80. juubelit kevadel lahkunud Ave Alavainu, kelle loomingul on kirjandusfestivali programmis samuti kindel koht.

Kirjandussutsakad merele loovad uusi kogemusi

Mere ääres luuletuse lugemine on Priidiku tegelaskuju kaudu jõudnud Eesti filmiklassikasse, kuid Hiiumaa kirjandusfestival pakub veelgi ainulaadsemaid hetki: mereline kohtumine kirjandusega. Kirjanduslikud meresutsakad purjede all on kohapeal sündivad elamused, milles kohtuvad seiklusrikas merereis, hea kirjandusteos, ainult selle hetke meeleolu ja võibolla ka Suur Hall. Kärdla sadamast väljuva ning samasse naasva pooleteise tunni pikkuse merereisi jooksul loetakse ja kuulatakse purjelaeva pardal erinevat kirjandust. Mis igal reisil täpselt ette lugemisele tuleb, kes ja kuidas seda teeb, selgub iga meresutsaka ajal eraldi.

Kogu Hiiumaa kirjandusfestivali programmiga saab tutvuda veebilehel: www.hiiumaa.ee/kirjandusfestival2022

Kirjandusfestivali korraldab Hiiumaa turismiklaster koostöös Kärdla raamatukoguga ja Hiiumaa vallaga. Koostööpartnerid: Soome suursaatkond, Rootsi suursaatkond, Norra suursaatkond, Taani suursaatkond, Saksamaa suursaatkond, Goethe Instituut, Soome Instituut, Taani kultuuriinstituut, SA Hiiumaa Sadamad.

Hiiumaa turismiklaster ühendab Hiiumaa turismiasjalisi ühiste eesmärkide saavutamisel ning kompetentsi ja ressursside tõhusal kasutamisel. Hiiumaa turismiklaster loodi 2021. aastal ja hetkel kuulub klastrisse enam kui 30 liiget, sh Hiiumaa vald toetajaliikmena.

Hiiumaa turismiklastri tegevusi toetab Euroopa Regionaalarengu Fond Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetme kaudu.

Sildid: kirjanduse teema-aasta, kirjandusfestival, kirjandussutsakad merele