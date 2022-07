Hiiu Folgi lisaprogramm pakub kohtumisi looduse, kirjanduse ja pillidega

Hiiu Folk

Hiiu Folgi lisa­programm pakub kohtumisi looduse, kirjanduse ja pillidega Eile Sõrul alanud 17. Hiiu Folk pakub lisaks kontsertidele mahukat lisaprogrammi loodus­matkade, pilliõpi­tubade, kooslaulmise ja lastele mõeldud tegevustega.Väga nõutud on Hiiu Folgi loodusretked. Täna hommikul kell 10 viib loomaaia direktor Tiit Maran matkajad Kõpu rahvamaja juurest Neljateeristi õpperajale.Koos matkajuhi Madis Põdraga teevad huvilised homme, laupäeval ringi ümber Loopsoo, selle matka kohtumis­paik on kell 8 hommikul Pihla raba väravas.Orjaku linnutornis saab täna ja homme autoritundidel kella 15–16ni kohtuda armastatud loodusemehe Tiit Leitoga, kellel samas avatud näitus “Läbi metsa mere äärde”.Laupäeval kell 12 on Kärdlas Ave Vita! majas tänavu meie seast lahkunud poetessi Ave Alavainu mälestustund.Sama päeva pealelõunal kell 14 on Hiiumaa kirjanduse aasta puhul on plaanis retk Kassaris elanud ja suvitanud kirjanike radadel.Sõja eest Eestisse pakku tulnud ja praegu Pärnus elav ukraina muusikateadlane ja banduuramängija Inna Lisnjak tutvustab oma maa rahvamuusikat, Góbé liikmed ungari rahvamuusikat, pille ja tantse. Cätlin Mägi õpetab parmupilli, Eva Väljaots väike­kannelt, Maarja Soomre laulu ning Toomas Valk karmoškat.Kontsertidel rõõmustavad publikut Mari Jürjens; Helin-Mari Arder ja Mart Soo; Eva Väljaots ja Robbie Sherratt; Kärt Johanson oma soolokavaga; Cätlin Mägi ja Jaan Pehk; Góbé; Inna Lisnjak; Anna-Liisa Eller ja Andrew Lawrence-King; Lovely Beats; Nedsaja Küla Bänd; Villu Veski ja Tiit Kalluste; Rüüt; Harjumaa keelpilliorkester; Robirohi; Redel Ruudus; Uurikad; Taulide pereansambel jt.Nagu ikka, pakuvad korraldajad festivali põhipaigas Kassari kiigeplatsil mõtestatud tegevust ka lastele ja peredele. Pisikestele folkijatele meeldib kindlasti reisijutte pajatav rännukoer Klaus ja koeratüdruk Lotte, natuke suuremad saavad end harida keskkonnaameti telgis.Hiiu Folk on pere- ja keskkonnasõbralik ning alkoholivaba festival.

Toimetaja

HARDA ROOSNA