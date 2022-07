Eha ja Hiiu ristis juhtus kolme autoga liiklusõnnetus

Henri Reeder

Kärdlas, Hiiu ja Eha tänavate ristmikul juhtus kolmapäeva, 18. juulil kella 16 ajal liiklusõnnetus. Peateel liigelnud sõidukile Toyota sõitis ette sõiduauto Renault, kokkupõrkest sai vigastusi ka kolmas sõiduk Mitsubishi.Sündmuskohal käinud Kärdla politseijaoskonna juht Monika Raudsepp ütles, et liiklusõnnetuses inimesed viga ei saanud ja varalise kahju suuruse selgitab kindlustus.Tegemist on ristmikuga, kus varemgi õnnetusi ette tulnud, viimane inimkannatanuga liiklusõnnetus juhtus sel ristmikul juulis 2020.“Tegemist on Kärdla linna ristmikuga, kuhu aastas paaril korral politsei reageerib seoses liiklusõnnetustega,” ütles Raudsepp. Põhjusi, miks just seal õnnetused juhtuvad, võib olla mitu. Tegemist ristmikuga, kus nähtavus osaliselt piiratud, oma mõju on ka Kärdla linnalõigu remondi kiiruspiirangutel, millest linnast läbi sõites mööda pääseb.“Selle nädala esmaspäeval oli kindlasti liiklustihedus antud ristmikul suurem kui tavapäevadel seoses teeremonditöödega Heltermaa–Kärdla–Luidja maanteel,” ütles politseijuht.Hiiu ja Eha ristmiku turvalisemaks muutmise teema on olnud arutlusel ka osavaldade liikluskomisjonis.“Miks mitte asendada “Anna teed” liiklusmärgid märkidega “Peatu ja anna teed”,” pakkus Raudsepp. “Sarnase kombinatsiooni hea mõju on näitena Kärdla linnast võtta Pika ja Tiigi tänava ristmikult, kus varasemalt oli liiklus­õnnetuste arv suurem.”

HARDA ROOSNA