Dago regatt – purjede all tiir ümber saare

Kai Kallas

Jarko Pähn

22.07 varahommikul, isegi veel pisut hämaras käib Kärdla sadamas kiire askeldamine. Purjetajad, kes on kokku tulnud üle Eesti, sätivad oma jahtides veel viimaseid asju paika, juuakse viimased kohvilonksud ning süüakse viimased ampsud. Keda uni väga raskelt tabas, saavad jooksusammul laevadesse hüpatud ja mere­keeli “antakse otsad”. Ühiselt suundutakse Tareste lahele, kus võistlejaid ootab kohtunike­laev, et täpselt päikesetõusuga anda järje­kordne start Dago regatile, ehk Hiiumaa meistri­võistlustele avamerepurjetamises.Dago regatt sai alguse 2019. aastal just selleks, et pakkuda kohalikele täiskasvanud purjetajatele võimalust omavahel mõõtu võtta ja tol ajal Kärdla Purjutuuri (täna Dago Karika­sari) nime kandnud seeriavõistlusel õpitut rakendada. Esialgu vaid kohalikele jahtidele toimunud võistlus sai kiiresti populaarseks ka teistes jahtklubides purjetavate meeskondade seas ja paljudel jahtidel on Dago regatt kindlalt hooaja võistluskalendris. Viimasel kahel aastal on hiidlastest koosneva jahtklubi Dago lipu all sõitev avamerejaht “Celia” Hiiumaa meistritiitli kindlalt koju jätnud – soovime neile edu ka selleks aastaks!Mis motiveerib inimest sellisel varajasel tunnil ärkama,­ me ei tea, aga ilmselt on oma roll selles, et selline formaat on Eestis ainulaadne ja eks purjetaja loomusesse on natuke ekstreemsuse huvi sisse kirjutatud ka. Pealegi milline ilus aeg päevast on päikesetõus!Peale stardisignaali suundutakse ühiselt ümber Tahkuna poolsaare Ristna poole, et sealt siis allapoole keerata ja Lõuna-Hiiumaale jõuda. Tänavu on meie esimene peatus Sõru sadamas – on ju sadam läbinud korraliku uuenduskuuri ja seda me kaema lähemegi. Lisaks ootavad meid seal purjetamissõbrad Sõru Merekoolist, kes on kohapeal kõik meie saabumiseks valmis seadnud. Laupäeva hommikul saavad sportlased kenasti välja puhata, kaptenid on oodatud kell 9.00 algavale koosolekule, kus vahetatakse infot päeval toimuva kohta. Ees ootab lühiradade võistlus Jausa lahel, kus käiku tuleb lasta kõik oma oskused ja teadmised, et konkurentidel eest ära saada. Päeva lõpuks jõuame Orjakusse, kus ootab ees ühine regatisupi söömine, meie lemmik Iiukala bänd ja kuum saun. Purjetajad ei ole kade rahvas ja bändi saatel jalga keerutama on oodatud kõik huvilised. Pühapäeva hommik on alati natuke nukker, sest regati lõpp paistab. Viimase pingutusena sõidetakse Orjakust Heltermaale, ning selle etapi lõpuks on selgunud ka Hiiumaa meistrid avamerepurjetamises.Hiiumaa meistrivõistlused on lahtised ja osalema on oodatud kõik purjejahid üle Eesti, ning miks mitte ka kaugemalt. Kui eelmisel aastal selgusid Dago regati raames ka Eesti meistrid väiksemate avamerejahtide gruppides, siis sel aastal läheb tulemus kirja Eesti Avamerepurjetamise Karikasarja arvestusse. Eesti Jahtklubide liidu poolt loodud arvestuses toimub kokku kaksteist võistlust erinevates Eesti klubides. Hiiumaal toimub sel aastal kaks arvestus­sõitu – Dago regatt ja meie heade sõpradega Haapsalu Jahtklubist ühisregatina kolmandat aastat toimuv Sügisregatt.Hea meel on näha, et huvi purjetamise vastu Hiiumaal kasvab jõudsalt nii laste kui täis­kasvanute seas. Tänaseks on purjetamisega võimalik alustada neljas erinevas kohas: Kärdlas, Orjakus, Sõrul ja Kõrgessaares Kirikulahel. Meil on suurepärased tingimused purjespordi harrastamiseks erinevates punktides üle Hiiumaa, selle eest kannavad hoolt meie head sõbrad SA Hiiumaa Sadamatest, kes on alati nõu ja jõuga toetamas, Hiiumaa Vallavalitsus, Hiiumaa Spordikool ja paljud ettevõtjad ja eraisikud siit ja sealtpoolt merd.