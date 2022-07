Ameerika matkaja kõndis saarele tiiru peale

Erakogu

Ameeriklane Seth Weinstein (48) on Broadway trupiga laulnud Saku Suurhallis, seekord ette võetud üheksa­päevase Hiiumaa matka põnevaim seik oli paduvihm, mis ta läbimärjaks kastis.Seth Weinstein elab Ameerikas New York Citys, kus on veetnud viimased 26 aastat. Igapäevaelus on Seth muusik – mängib klaverit, kirjutab muusikat ja on osalenud muusikalides. 14 aastat tagasi käis ta Broadwaylt tulnud trupiga isegi Eestis ja esines Tallinnas Saku Suurhallis muusikalis “Ooperifantoom”.Reisimist on Weinstein harrastanud juba 1997. aastast ja kuigi talle meeldib väga kõndida, siis vahel reisib ta ka rongiga. Kaks aastat tagasi tekkis tal idee matkata maa­ilma saartel. Kavas on läbida kokku 26 saart, tähestikuliselt Ast Zni, ning ta plaanib jõuda iga tähestikus oleva algustähega saarele. Möödunud veebruaris reisis ameeriklane Bonaire’i saarel Kariibi meres ning maikuus Wighti saarel Kagu-Inglismaal.“Esimese koroonakevade ajal otsisin kõige turvalisemat reisimisviisi. Otsustasin, et hakkan üksinda matkama,” selgitas Seth, kes nüüdseks läbi kõndinud kümme saart.Hiiumaa avastas Seth kaarti uurides ja analüüsides, millise saare jõuaks ta läbi kõndida umbes kümne päevaga. Hiiumaa olevat täpselt õige suurusega ja 25. juunil saabuski ta Heltermaa sadamasse. Eeltööna oli matkaja läbi lugenud Douglas Wellsi raamatu “Jänki seiklused Hiiumaal”. Saarel kõndis ta päripäeva suunaga mööda Wellsi koostatud matkarada, nn Tuletorni ringi. “Tuletorni ring aitas mul teel püsida ja nii sain õppida ka saare ajaloo ja legendide kohta,” ütles Seth, kes enda sõnul nautis matkamist väga. “Hiiumaa on nii ilus ja rahulik. Siin on üüratult palju matkaradu! Oli päevi, kus ma ei kohanud mitu tundi mitte ühtegi inimest.”Kõige rohkem meeldisid talle tuletornid, eriti Kõpu ja Tahkuna. Ka käis ta elamuskeskuses Tuuletorn ja oli vaimustuses hiidlaste huumorist, mida keskuses eksponeeriti.Reisi jooksul osutus kõige keerulisemaks toidu hankimine. “Hiiumaal ei ole palju restorane või poode. Kui ma Käinasse jõudsin, ei olnud tol päeval ühtegi restorani lahti,” rääkis rändur, kes viimaks leidis kehakinnitust Elamus­keskuse kohvikust. Samas kiitis ta hiidlaste toidupoode, mis teda alati kõige tarvilikuga varustasid.“See oli natukene üksildane reis, sest mul polnud inimesi, kellega vestelda,” rääkis Weinstein, kes Kärdlasse jõudis 2. juulil. “Sattusin linna täpselt kirjandusfestivali ajaks ja kohtusin Mamma Mia restoranis mõnede inimestega. Nendega oli mul armas vestlus luule, kultuuri ja religiooni teemadel,” ütles ameeriklane ja kiitis muuseas restorani maitsvat pitsat.Kõige erilisemana jääb talle aga meelde Kõpu poolsaarel kogetud äike. “Ristna tule­torni otsast nägin äikesetormi, mis tundus liikuvat mere poole. Otsustasin oma matka teekonda Kõpu suunas jätkata, kuid siis hakkas kõvasti vihma sadama ning sain läbimärjaks. Välku ja müristamist oli kuulda igast ilmakaarest. Lõpuks leidsin vana nõukogudeaegse telefoni­putka, kuhu end vihma eest peitsin. Saju lõppedes jätkasin oma teekonda Kõpu tuletorni poole ja nautisin selle tipust hämmastavat vaadet. Sõin armsas kohvikus imelist frikadellisuppi, pannkooki ja jõin õlut. Viimaks jõudsin oma ööbimiskohta Pauka puhkemajja, kus kogu majaesine oli vett täis ning ma ei pääsenud kuidagi tuppa. Ehitasin siis omale kummimati ja toolide abil raja ning tõmbasin end terrassile.”Seth Weinsteini ümber Hiiumaa matk lõppes 4. juulil ja nüüdseks on ta kaks nädalat tagasi kodulinnas New Yorgis. Igast oma reisist on ta kirjutanud ja tahab kunagi välja anda raamatu. Tema tegemistega saab kursis olla sotsiaal­meediaplatvormi Twitter kaudu, kuhu ta matkamisest pilte postitab. Tema kasutajanime @duffilled alt leiab ka tema Hiiumaa reisi kohta vahvaid postitusi ja põnevaid pildikesi.

DEMI KRUUSMANN

hiiuleht@hiiuleht.ee