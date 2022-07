22. Tipikate rattamatk jõuab Hiiumaale

Hans Toomas Saarest

Peale 14 aasta pikkust pausi on Tipikate rattamatka sihtpunkt Hiiumaa. Nelja päevaga, 21.–24. juulini teeb sadakond ratturit, Taltechi tudengid, vilistlased ja õppejõud ratastega saarele tiiru peale läbides keskmiselt 65 kilomeetrit päevas.Matka kavalehelt internetis on näha, kui põhjalikult kõik on ette valmistatud, läbi arvutatud teekonnad ja ajakulu kõrvalepõigeteks vaatamisväärsuste juurde.Sõit toimub kahes grupis, tugevate grupp läbib teekonna Rohuküla sadamasse ratastel, põhigrupp bussis ja rattad veoautos. Peale ülemeresõitu algab matk Heltermaalt ja esimesel päeval külastatakse Suuremõisa lossi, Vaemla villavabrikut ja Kassari rahva­maja. Orjaku linnuvaatlustorni all tutvustab Tiit Leito ratturitele oma näitust “Läbi metsa mere äärde”. Rätsepa tuuliku juurest sõidetakse edasi lõkkeõhtule Ranniku tallu.Teisel päeval tutvustab AS Dale LD juhataja Anita Kaerma ratturitele plasti surve­valu. Täiendavateks vaatamis­väärsusteks on Vanajõe org ja Puski kirik, lõunat süüakse Kõpu rahvamaja juures, Ristnas tutvutakse mereprahi muuseumiga ning ööbitakse Villamaa puhkekülas.Matka kolmandal päeval külastatakse Reigi Eiffelit ja Tahkuna militaarmuuseumi ning korraldatakse ratturite­vaheline radarimäkke tõusmise võistlus. Kõrgesaare endise kunstsiidivabriku hoones kohtub matkagrupp Kõrgessaare osavallavanema Niels-Peter Rattistega ja arutletakse kohaliku eluolu üle.Pühapäeval jõuavad ratturid Kärdlasse, tehakse põige Hiiesaare tuletorni juurde ning külastatakse Soera talumuuseumi.Matka programmijuht Viivika Puik ütles, et tegu ei saa olema tavapärase turisti­tripiga, vaid näha saab korraldus­tiimi poolt üles otsitud Hiiumaa peidetud aardeid.Matkapäevad on põhjalikult sisustatud. Näiteks on kavas vestlusõhtu teemal “Rakendusuuringud ja ettevõtlus”. Esinejateks füüsik ja (idu)ettevõtja Andi Hektor (OÜ GScan) ning hiidlane ja rakendusuuringute programmi eestvedaja Kaupo Reede Ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutusest. Õhtut modereerib majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kosmosevaldkonna juht Paul Liias.Ühel õhtul aga õpetab Andre Põlm Casa de Baile tantsu­keskusest rattureid salsat tantsima.Käesoleval aastal on Tipikate Rattamatk Eesti suurim rattaretk. Matka korraldab vabatahtlikest koosnev MTÜ Tipikate Rattamatkaklubi.

