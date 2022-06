Uuel postmargil Eesti ja Ameerika Ühendriikide lipud

Täna annab Eesti Post välja postmargi Eesti ja Ameerika Ühendriikide vaheliste diplomaatiliste suhete 100 aasta juubeliks.28. juulil 1922. aastal tunnustasid Ameerika Ühendriigid iseseisvat Eesti Vabariiki de jure. Kunstnik Indrek Ilves on postmargile paigutanud riigilippude kujutised. Riigilipp on mõlemas riigis valitud paljude postmarkide motiiviks.Sinimustvalge rahvuslipp õnnistati 4. juunil 1881. aastal ja sai 27. juunil 1922 Riigikogus vastu võetud Riigilipu seadusega ka riigilipuks. Ameerika Ühendriikide riigi- ja rahvuslipp võeti kasutusele 1777. aastal. Punased ja valged horison­taalsed triibud tähistavad 13 algset osariiki. Algselt oli ka viisnurki lipul 13. Tänaseks on lippu muudetud 26 korda ja osariikide arvu tähistavate viisnurkade arv suurenenud 50ni. Viimati lisandus 1960. aastal Hawaii osariiki tähistav viisnurk.Ameerika Ühendriigid ei tunnustanud kunagi Nõukogude okupatsiooni Eestis. Ka neil aastakümnetel, kui Eesti oli võõrvõimu all, seisis iseseisva Eesti Vabariigi riigilipp koos teiste riikide lippudega USA välisministeeriumis. Ameerika Ühendriikide välisminister James Baker andis selle kui vaba Eesti sümboli kingitusena Eestile üle oma visiidil Tallinnasse 1991. aastal.Rahvusvaheliste kirjade ja postkaartide saatmiseks sobivat 1 euro ja 90 senti maksvat postmarki on Vaba Maa trükikojas tehtud 20 000. Nagu ilmuvate uute post­markide puhul tavaks, on ka seekord valminud päevakohase kujundusega eriümbrik ning Tallinna Toompea postkontoris saab kasutada sündmusele pühendatud eritemplit.

ELMO VIIGIPUU

