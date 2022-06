Üks aasta Käina Coopi

Täna, 17. juunil täitub aasta Käina Konsum/Ehitus­keskuse avamisest. Kui ma 2021. aasta varakevadel Käina Konsum/Ehituskeskuse juhataja ameti­kohale kandideerisin, tegin ma seda esmalt seetõttu, et Coopi missioon, visioon ja väärtused kõnetasid mind ning ühtisid minu isiklike vaadetega jätku­suutlikust kaubandusest. Coopi missiooniks on pakkuda Sulle meeldejäävat ostuelamust Sinu lähedalt, taskukohaselt, rahulolu ja rõõmu pakkuvalt. Visiooniks on olla Eesti suurim rahul­olevate liikmete, püsiklientide ja töötajatega jaekaubandusgrupp. Oma töös oleme lugupidavad, vastutustundlikud, koostegutsevad, tulemuslikud ning elurõõmsad. Selgelt sõnastatud eesmärk on heaks aluseks ettevõtte kultuurile ja sisekliimale.Oleme aasta tegutsenud, püüdes oma igapäevatöös igati järgida Coopi eesmärke. Iga ettevõtja teab, et tema kõige kallim vara ning edu pant on pühendunud töötaja. Käina Konsum/Ehituskeskusel on nendega vedanud. Läbi aasta on 28-liikmeline meeskond igapäevaselt panustanud, et iga meie kaupluse külastaja saaks meeldiva kogemuse osaliseks. Tänan meie töökat kollektiivi ja suveabilisi, kelle pühendumus on olnud imeline.Aasta jooksul on meie kauplusest sooritatud peagu 400 000 ostu, millest 42% on läbinud nutikassa. Aitäh, hea klient, et oled digiajastu uuendused omaks võtnud! Iseteenindus ja nutikassade aktiivne kasutus lühendab tavakassade järjekordi ning muudab ka klientide enda ostukogemust ja kiirust.Suur tänu kõigile Käina Coopi klientidele! Oleme väga tänulikud positiivse tagasiside ja heade sõnade eest. Kiitus ka neile, kes on oma ettepanekud ning soovid edastanud – tänu teile saame muutuda veelgi paremaks.Meie kauplusest leiad rohkelt hiiumaiseid kohalikke tooteid, hõrke roogi Hiiumaa Köök ja Pagarilt, saab ahjusooja saiakest, grilltooteid ja pitsat. Pidevalt muutuv tööstuskauba osakond on avastamist väärt. Ehitus­keskuse kaubavalik käib ühte rütmi hooajaga ning just nüüd on õige aeg soetada aiatööriistad, väetised, mullad ja lilleamplid. Või on Sul plaanis värskendada väliterrassi? – lai valik pintsleid, terrassipeitse ja -lakke on just selleks ots­tarbeks valikusse lisandunud. Kui soovitud toodet valikust ei leia, võid alati teenindajalt küsida – kui võimalik, siis hangime.Oleme uhked, et meil on nii kaunis ja südamega tehtud kauplus. Aitäh, Coop Hiiumaa juhtkond ning kõik, kes uue kaupluse käivitamisel kaasa lõid!Seljataga on tegus aasta. Loodan, et oleme pakkunud meeldejäävat ostuelamust, rahulolu ja rõõmu.Ees on kaunis ja väga toimekas Hiiumaa suvi. Ootame teid, head hiidlased ja Hiiumaa külalised!

