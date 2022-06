Ukraina lapsed veetsid koos kohalikega lõbusa õppepäeva

Henri Reeder

Henri Reeder

Henri Reeder

3. juunil Palade põhikooli aulas toimunud õppepäevale “Ukraina laste heaks” tuli kohale 24 Käina ja Palade kooli õpilast, nende seas viis ukrainlast.Koos õpiti end visuaalselt väljendama ja omavahel koostööd tegema. Õppepäeva viisid läbi visuaalse mõtlemise koolitaja Kati Orav ja märtsi keskel sõjapõgenikuna Ukrainast Eestisse tulnud õpetaja Yulia Demchenko. Tegu oli nelja maakonna — Järva-, Tartu-, Saare- ja Hiiumaa arenduskeskuste ühise algatusega ukraina sõjapõgenikest laste toetamiseks maakonnas.Kogu koolituse materjal oli tõlgitud ukraina keelde ja ukraina lapsed said personaalset tuge õpetaja Yulia poolt kogu koolituse kestel. “Õhkkond oli sõbralik, kuigi mõned lapsed olid veidi häbelikud,” rääkis Yulia. Kui saalis kõlas ukraina keel, siis oli vähemalt viis silmapaari lausa naelutatud Yulia suunas.Käina koolist olid kohal algklassiõpilased Roman ja Maša, Palade koolist suuremad poisid Artur, Maksim ja Aleksandr. “Ma nägin lapsi suhtlemas ja koostööd tegemas Google tõlke abil ja ma loodan, et nad said uusi sõpru ja neil oli lihtsalt hea meel,” ütles Yulia.Lapsed õppisid ligi viie­tunnise päeva jooksul, kuidas oma mõtteid ja unistusi visuaalselt lihtsas keeles esitada, kuidas kasutada sümboleid, piktogramme ja erinevaid kujundeid.“Väga põnev oli kogeda, kuidas just ukraina lapsed avanesid ja seda tehnikat omaks võtsid,” ütles koolitaja Kati Orav. “Kindlasti on oluline keeleõppe jaoks omada julgust joonistada ja pildilisemalt mõtelda.”Õpilased said koolitajalt kingituseks isiklikud märkmikud ja markeri. Ülesannete ajal oli saalis vaikne sumin ja kõik olid ninapidi oma märkmikes. “Mulle meeldis tee joonistamine unistuseni,” ütles Hanka Rajamäe Palade koolist. “Kui paned sammud kirja, siis on palju kergem selle poole liikuda.”Vahepausidel said lapsed katsetada ringmänge ning tantsida eesti ja ukraina rahva­tantsude tänapäevaseid versioone.“Olen teinud sellist koolitust nüüd juba kümme korda ning on tekkinud mingi kogemus ja võrdlusmoment. Pean ütlema, et Hiiumaa lapsed olid tõesti asjalikud ja vahvad,” ütles koolitaja, “nad osalesid aktiivselt ning rõõmuga. Nendega oli suur nauding koos õppida ja unistada.”Ukrainas õpetajana töötanud Yulia, kes sügisel alustab tööd Võru koolis, ütles et õppepäevadest on Ukrainast põgenenud lastele palju kasu. “Usun kindlalt, et sellised päevad võivad aidata lastel kohaneda Eesti ühiskonnas, sest osalejad peavad tegema koostööd ja omandama uusi oskusi,” rääkis ta. “Ukraina lõunapoolsetest piirkondadest pärit noortele, kes pidid veetma päevi või nädalaid varjupaikades, võib see olla põgenemine traumeerivate mälestuste eest. Loomulikult ei piisa ühest päevast, et katta kõiki eespool nimetatud punkte või aidata lastel oma probleemidest üle saada, kuid see võiks olla hea algus.”Kati Orava sõnul on koolitus­päevad neljas maakonnas olnud väga oodatud ja vajalikud. “Eriti suure väärtuse on andnud see Eesti ja Ukraina laste omavahelisele suhtlusele,” lisas ta. “Paljudes koolides on Ukraina lapsed meie lastest eraldi õppimas ja see päev annab neile võimaluse omavahel kohtuda.”

HENRI REEDER

Sildid: keeleõpe, õppepäev, visuaalne mõtlemine