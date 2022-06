TS Laevad jätkas maikuuga rekordikursil

Mais vedas sarnaselt märtsile ja aprillile reisijate ja sõidukite arvu kasvu Virtsu-Kuivastu liin. Hiiumaa liinil kasvas aasta varasemaga võrdluses reisijate arv, üle­veetud sõiduautode arv vähenes.Mais teenindas ettevõte Virtsu-­Kuivastu liinil ligi 137 000 reisijat ja viis üle mere 71 000 sõidukit, võrreldes eelmise aasta sama kuuga kasvas reisijate arv 13% ning sõidukite arv 4%. Üle mere veetud sõidukite arv saavutas ka liini maikuu rekordi.Rohuküla-Heltermaa liinil kasvas reisijate arv võrreldes eelmise aasta maiga 4%, saavutades ligi 53 000 reisijaga liini maikuu reisijate rekordi. Üleveetud sõidukite arv vähenes võrreldes eelmise aasta sama ajaga 2% ehk u 27 000 sõidukini.Kahel liinil kokku teenindas TS Laevad 2022 aasta mais 189 513 reisijat ja viis üle mere rekordilised 97 741 sõidukit ja haagist. Võrreldes 2021. aasta maiga kasvas reisijate arv 10% ja sõidukite arv 2%.Püsielaniku pileteid Hiiumaa liinil rohkemTS Laevade juhatuse liikme ja teenindusvaldkonna juhi Ave Metsla sõnul nähtub maikuu statistikast, et püsielanike piletite arv on kasvanud ning seda rohkem Hiiumaa liinil.Samuti on sõidukite arvust kiiremini kasvanud reisijate arv. “Üheks põhjuseks on busside arvu osaline taastumine võrreldes koroonaeelse ajaga,” ütles Metsla. Üle­veetud busside arv kasvas mais võrreldes eelmise aasta maikuuga koguni 71%. Kasvanud on ka sõidukita reisijate arv, keda oli mais 1900 inimest ehk 35% rohkem kui mullu samal ajal.Metsla tuletas reisijatele meelde, et saared on suvel populaarsed sihtkohad ja seal toimub palju erinevaid sündmusi, seetõttu soovitab ta suvisteks reisideks kindlasti e-pileti varakult ära osta, et saare ja mandri vahel liikumine oleks võimalikult sujuv. “Kui reisiplaanid muutuvad, saab piletit lihtsasti muuta,” lisas Metsla.TS Laevade parvlaevad tegid mais kahel liinil kokku 1995 reisi, reiside arv oli aasta varasemast 5% suurem.

Toimetaja

HARDA ROOSNA

Sildid: e-pilet, püsielanike piletite arv, reisijate arv