Transpordiameti peadirektor esitas lahkumisavalduse

Eile tuli teade, et hiidlastele lennuühenduse jätkamist ka peale 16. juunit lubanud transpordiameti peadirektor Kaido Padar viis majandus- ja kommunikatsiooniministri lauale lahkumisavalduse.Hiiu Lehele kinnitas ta, et hiidlastele antud lubadus peab ja lennuühendus jätkub: “Kõik saab korda nagu lubasin.”Transpordiameti pea­direktor Kaido Padar esitas eelmisel nädalal majandus- ja kommunikatsiooniministri asendajale justiitsminister Maris Laurile avalduse enda ametist vabastamiseks alates 10. juulist.“Kunagi ei ole õiget aega tulemiseks või minemiseks. Hetkel on aga Transpordiamet jõudnud arengufaasi, kus üks suurtest ühendamise etappidest on lõppenud ja jäänud on nüansside lihvimise aeg. Ükski organisatsioon ei saa muidugi kunagi lõplikult ja jäädavalt valmis. Usun, et uue koalitsiooniga leitakse Transpordiametile ka uus juht, kes suudab värske energia ja pilguga transpordi­sektori arengut edasi viia. Olen hingelt ette­võtja, nii et uusi välja­kutseid otsin pigem ametniku töölauast kaugemal. Hetkel pole siiski ühtegi kindlat tööpakkumist laual. Üks, mis on aga kindel, poliitikasse ma kindlasti ei lähe,” nentis Padar.Padari pooleteise aastasesse juhtimise perioodi on jäänud mitu suuremat kriisi ja väljakutse lahendamist, nagu kolme riigiameti ühendamine transpordiliikide üleselt, suursaarte ühenduse tagamine parvlaev Tõllu rikke ajal, kompensatsiooni­mehhanismideks ja ameti töö tagamiseks vahendite leidmine riigieelarve strateegia kärbete tingimustes, sõidueksamite järjekordade vähendamine ning laevakontrolli memorandumi Paris MoU Eesti valge lipu tagasitoomine.Kaido Padar on Transpordi­ametit juhtinud alates 1. jaanuarist 2021, mil kolm varasemat ametit – lennu-, maantee- ja veeteede amet – liideti.

Toimetaja

HARDA ROOSNA

Sildid: lahkumisavaldus, lennuühendus, transpordisektor