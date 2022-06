Transpordiameti juht: Teen kõik, et lennuühendus jätkuks

Transpordiamet teatas eile, et lennuühendus Hiiumaaga jätkub ka peale 15. juunit. See tähendab, et lennata peaks saama, kuigi teenuse osutaja, Leedu päritolu Transavia­baltika lõpetas 16. juunist piletimüügi ja teatas reisijaile broneeringute tühistamisest.“Teen kõik, et lennu­ühendus ei katkeks, lõplikud otsused tulevad nädala alguses. Hetkel on laual erinevaid stsenaariume,” ütles transpordiameti peadirektor Kaido Padar Hiiu Lehele.Peadirektor ütles, et amet jätkab läbirääkimisi nii praegu Tallinna-Kärdla lennuliini teenindava Transaviabaltika kui teiste lennuettevõtetega, et tagada katkestusteta lennu­ühendus Hiiumaaga.“Tekkinud probleemid lennu­piletite ettemüügis loodame lahendada järgmise nädala alguseks, siis saame rääkida ka sõlmitud kokku­lepetest,” lisas Padar. “Kui me ei peaks mingil põhjusel Trans­aviabaltikaga kokku­leppele jõudma, sõlmime lepingu mõne teise lennuettevõttega, et lennuühendus mandri ja Hiiumaa vahel toimiks.”Küsimusele, kust võtab amet probleemi lahenda­miseks vajaliku lisaraha, vastas peadirektor, et raha selle jaoks tuleb vähemalt esialgu leida transpordiameti vahenditest. Lennufirma on nõudnud kulude kompensatsiooni, mis ei puuduta ainult kütuse hinnatõusu, sest see kompensatsioon on lepingus sees, vaid ka muude kulude, nt lennuki hoolduse ja remondi kompenseerimist tellija, st transpordiameti poolt.Rahvusringhäälingu saates “Aktuaalne Kaamera” nimetas transpordiameti juht lennu­ühendust Kärdlaga mugavus­teenuseks ja millegipärast said mõned selle peale väga pahaseks. Mida see termin, mugavusteenus, antud juhul tähendab?“Nimetasin lennuühendust mugavusteenuseks, kuna ühendus saartega on tagatud ka meritsi – tõsi, see on aeglasem, kuid see on olemas. Samas mõistan väga hästi, et on olukordi, kus lennuühenduse kiirus on väga vajalik ning seetõttu ongi ka meie jaoks oluline toimiva lennuühenduse tagamine.”

HARDA ROOSNA

Sildid: eelmüük, lennupilet, lennuühendus