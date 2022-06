Suvekohvik Kadakas kolis Kalanast Kõppu

Rainer ja Margret Põllu, kes kaks aastat pidasid suvekohvikut Kadakas Kalana sadamas, kolisid selle nüüd Kõpu rahva­maja kõrvale. Meil on Kõpus palju sõpru ja tuttavaid ning miks mitte siis kohvikut neile lähemale tuua, ütles Rainer.Rainer Põllu rääkis, et kolisid perega sel kevadel päriselt Hiiumaale. “Töid ja tegemisi on Hiiumaal nii mitmeid tekkinud, et Kalanas kolmandat suve peagu iga päev kohvikut teha käiks meie perele üle jõu.”Just seepärast otsisid nad oma suvekohvikule kohta, mis oleks nende Puski kodule natukene lähemal ja kus saaks paar päeva nädalas kohvikumelu tekitada ja ka ise seda nautida. “Suvekohvik Kadakas on meil olnud algusest peale hobiprojekt, mille eesmärk oli luua keskkond, kus sooviks ise oma aega sisustada. Teatud määral tahaks sellega siiski jätkata, et säiliks rõõm ise­tegemisest,” ütles Rainer.Kui Kalanas korraldasid nad esimese aasta suvel kohvikus kolm ja teisel neli kontserti ning lisaks olid eri stiilis peod ja diskoõhtud, siis see suvi tuleb Raineri sõnul rahulikum.23. juulil korraldavad nad Kõpus reggaedisko, kuhu Raineri sõber, diskor ja kunstnik Tarrvi Laamann tuleb mängima oma viimase aja uuemaid reggae-muusika leide. Lisaks loob Laamann sel päeval reaalajas ainulaadse “Valaskala” näituse Kõpu külamäe peoplatsil. Näitus jääb suve lõpuni kõikidele huvilistele avatuks. “Vot see saab olema kihvt asi! Kindlasti tasub vaatama tulla,” kinnitas Rainer.“Laamanni elukorraldus on väga põnev – pool aastast viibib ta Jamaikal, kust teeb otsesaateid Raadio 2 jaoks ja oma kunsti, suvel on ta Eestis koos oma jamaikalannast abikaasaga,” rääkis Rainer. “Kahel aastal on ta teinud oma reggaediskosid Kalanas ja see on meile endale kõige südamelähedasem sündmus – selle tahaks kindlasti Kõppu koos kohvikuga kaasa tuua.”“Reggae on Jamaika rahvusmuusika ja mulle meeldib see sõnum, mis sel muusikal on – inimestel on vaja rohkem armastust ja mõistmist ja tegelikult on maailm ühtne. See sõnum on hästi südamelähedane – hinnangutevaba maailm ja kõik inimesed peaksid nautima elu.”Rainer ütles, et Hiiumaa mõjub mõnes mõttes just sellise kohana ja reggae sobib seepärast siia väga hästi. “Siin on selline suvine meeleolu päris suure osa aastast ja samas on ka talvel nii-öelda väljasurnud saarel igal pool hästi palju elu peidus – lihtsalt tuleb õiged kohad üles otsida.”Suvekohvik Kadakas on esimest päeva avatud reedel,17. juunil. Laupäeval, 18. juuni õhtul, kui Kõpu rahvamaja juures algab Kõpu külaseltsi Valguskiir korraldatud jaanitulede eelsoojenduspidu, toitlustab kohvik juba peo­külalisi. “Üks testpäev peab ikka enne olema, kui suurt rahvamassi toitlustama hakata,” ütles Rainer Põllu. “Õnneks on kahe suve kogemus olemas ja ma usun, et saame ilusti hakkama.”

