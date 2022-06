Riina Tamme visioon Hiiumaa haigla arengutest veenis nõukogu

REGIONAALHAIGLA

32 aastat haiglas töötanud Riina Tammel värskeid ideid jagub, otsustas haigla nõukogu ja valis ta juhatuse liikme kohale tagasi.Hiiumaa haigla nõukogu valis kolme kandidaadi seast Riina Tamme haigla juhatuse liikme kohale järgmiseks viieks aastaks.Haigla nõukogu esimees Agris Peedu ütles, et kuigi Riina Tamm on Hiiumaa haiglas töötanud juba 32 aastat, siis entusiasmi tal jätkub.Nõukogu leidis, et see, kuidas Tamm hiidlasena tunneb kohalikke olusid, inimesi ning saarel elamise eripärasid, on haigla jätkusuutliku töö korraldamiseks ja arstiabi pakkumise tagamiseks äärmiselt oluline.“Riina puhul oleme veendunud, et ta on suure energiaga pühendunud Hiiumaa haigla ja kogukonna meditsiinilise turvalisuse tagamisele,” ütles Peedu.Võtmesõnadeks algaval perioodil on tema sõnul koostöö suurhaiglate, perearstide, kogukonna ja tervisekassaga ning valmisolek erinevateks kriisideks. “Väga hea on tõdeda, et Riinal on siin jätkuvalt värske vaade ja häid ideid,” lisas Peedu.Hiiu Lehele ütles Riina Tamm, et peab senise viieaastase perioodi kõige tähtsamaks saavutuseks head koostööd Regionaalhaigla, Hiiumaa valla, perearstide ja haigla arstide, õdede, ämmaemandate ja hooldusõdedega. “Olen haigla personalile väga tänulik,” ütles Tamm. “Saavutustest rääkides ei saa kõrvale jätta haigla rahastusmudeli muutust, mis oli haigla jaoks väga suur võit, ning erinevaid projekte, mis peaksid lähima viie aasta jooksul realiseeruma, aga ka kahe viimase aasta teemat – võitlust Covidiga ja vaktsineerimist,” loetles Tamm.Mitte just kõige meeldivamana tõi ta esile ka mõned probleemid: “Tunnen end ebamugavalt, kui peame jälle tõestama ja selgitama, et Hiiumaa haigla asub Eesti suuruselt teisel saarel, meil on ligi kümme tuhat elanikku ja suvel kolm korda rohkem, transport ei liigu siis, kui meie seda soovime ja nii edasi.”Viimane suur mure on haigla jaoks vedaja plaan katkestada lennuühendus alates 16. juunist. “Haigla poolt tegime ka pöördumise, sest lennuühendus haigla toimepidevuseks on ülioluline, mitte mugavusteenus,” nimetas ta lennuühendust saareelanike jaoks elutähtsaks.Juhatuse liikmeks kandi­deerides seadis ta sihid vähemalt järgmiseks viieks aastaks. Kõige suuremaks ja kõige tähtsamaks nimetas Tamm seda, et Hiiumaa haigla jätkaks üldhaiglana. Järgmised olulised asjad on Hiiumaa Tervisekeskuse ja uue erakorralise meditsiini osakonna ehitus ning haigla peakorpuse renoveerimine. Väga suur väljakutse on leida ja motiveerida haiglasse personali, ilma kelleta see ei toimi – arstid, õed, hooldajad, erinevad spetsialistid.Hiiumaa haigla juhatuse liikme kohale kandideeris kolm inimest. “On väga tore, et Hiiumaa haigla kõnetab ning inimesed kandideerisid haigla juhatuse liikme konkursil. Kuna ma ei tea, kes need kaks konkurenti olid, siis nad otseselt mind ei mõjutanud. Kaudselt küll,” vastas ta küsimusele, kuidas konkurents teda mõjutas.Järgmine konkurss Hiiumaa haigla juhatuse liikme ametikohale tuleb selle aasta lõpupoole, kui lõppeb teise juhatuse liikme, Tõnis Siiri viieaastase lepingu tähtaeg.

