Raamatukogu kutsub kriisi­dialoogile

Neljapäeval, 9. juunil kella 16–17.30ni kestab Kärdla raamatukogus kriisiteemaline dialoog “Kuidas me oleme kriisideks valmis?”

Ajakirjanik Oleg Samorodni teeb esmalt ettekande Ukraina sõja teemal: mis juhtub siis, kui sõda peaks laienema?

“Teine ettekanne on teemal, kuidas me oleme Hiiumaal kriisideks valmis ja mida saab iga inimene kriisi korral ise ära teha,” ütles raamatukogu direktor Annely Veevo. Kriisi all peetakse silmas võimalikku sõjaolukorda, looduskatastroofi või mõnda muud suuremat kriisi, kus tavapärane elu pöörab pea peale, lisas ta selgituseks.

Dialoogi eesmärgiks on panna osalejad mõtlema, mis on meie igaühe osa ja vastutus. Mida me peaksime varuma, kelle ja mille peale mõtlema, kus on need kohad, kuhu varjuda/evakueeruda jms.

Dialoog on platvorm, kus inimesed saavad avaldada oma arvamust, aga ka hirme ja kahtlusi, kus kõik osalejad on võrdsed ja iga arvamusavaldus on õige ja kriitikavaba. Avaliku dialoogi viib läbi raamatukogu direktor Annely Veevo.

7. –9. juunini on raamatu­kogude aasta raames dialooginädal, kus arutletakse mitmetel aktuaalsetel teemadel. Dialooge viivad läbi 12 raamatukogude töötajat üle Eesti, kes valiti välja ja läbisid koolituse “Kohalike dialoog kohalikus raamatu­kogus”.

