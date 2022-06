Praakkattega teelõigul algas garantiiremont

HARDA ROOSNA

Autojuhid on kümme kuud oodanud, millal saab korda riigimaantee Lehtma-­Malvaste lõik, kus AS Tariston mullu augustis pindamisel praaki tegi – enne jaani algas ebaühtlase katte maha­freesimine, millal tee uue katte saab, on ikka veel lahtine.Tellija maanteeamet ja töövõtja AS Tariston on eri meelt, mis tähtajaks ebaõnnestunud pidamisega teelõik korda teha tuleb.Taristoni Lääne regiooni ja pindamise valdkonna juht Raigo Sahtel ütles Hiiu Lehele, et tulenevalt töövõtu­lepingust on töövõtjal garantii­tööde tegemiseks aega kolm aastat.

Sildid: garantiitöö, korduspindamine, ribapindamine