Põhikoolilõpetajate arv veel püsib

ANNI KARK

Hiiumaa põhikoolide lõpetajate arv on viimasel neljal aastal püsinud samas suurusjärgus, 70–80 õpilast, preemia­saajaid on aasta-aastalt rohkem.Hiiumaa haridusvõrgu analüüsis on kirjas prognoos, et kooliealiste õpilaste arv väheneb jätkuvalt, põhikooli­lõpetajate arvus see veel ei kajastu. Tänavu lõpetas saare põhikoolides kokku 81 õpilast, mullu 72, 2020. aastal 75 ja 2019. aastal 80 õpilast.Gümnaasiumilõpetajatele on piiriks kooli vastuvõtumaht, nii on see olnud neli aastat samas suurusjärgus. Vastavalt 42 lõpetajat tänavu, 36 mullu ning 43 ja 41 lõpetajat eelnevatel aastatel.Samas on aasta-aastalt kasvanud edukate lõpetajate arv, kellele Hiiumaa vald maksab preemiat. Preemiat makstakse medali ja kiitusega lõpetanutele, ka neile gümnaasiumi või kutseõppeasutuse lõpetajatele, kes õppisid mandri koolides.Abivallavanem Liisi Mäe­umbaed ütles, et sel aastal lõpetas gümnaasiumi kuldmedaliga seitse õpilast, kellest kaks õppis mandri koolides.Hõbemedaliga lõpetas gümnaasiumi üheksa õpilast, kellest kaks õppis mandri koolides.Põhikooli lõpetas kiitusega kuus Kärdla põhikooli õpilast ja üks Lauka põhikooli õpilane.Gümnaasiumi kuldmedali­ga lõpetaja saab preemiaks 350 eurot, hõbemedaliga lõpetaja 200 eurot.Põhikooli kiitusega lõpetanud õpilane saab 200 eurot ja kutseõppeasutuse kiitusega lõpetanud õpilane 350 eurot.Kokku premeeris vald tänavu 23 õpilast ja preemia­summaks oli 5100 eurot. Kumbki arv pole lõplik, sest kõik koolid ei ole veel edukatest lõpetajatest teatanud. Eelmise aasta preemiasumma oli 6100 eurot, 2020. aastal 7350 eurot, 2019. aastal 4150 eurot ja 2018. aastal 4550 eurot.Kutseõppeasutuse kiitusega lõpetanute arv selgub aasta jooksul, vastavalt sellele, mil lõpetamised toimuvad.Vald maksab edukatele kooli­lõpetajatele preemiat alates 2018. aastast.Septembris 2021 kirjutas Õpetajate Leht, et prognooside kohaselt on 2030. aastal Eesti üldhariduses sama palju õpilasi kui praegu, aga seejärel hakkab arv vähenema.Samas on Harjumaa üld­hariduskoolides õppijate arv kasvanud kümne aastaga enam kui kolmandiku ja Tartu­maal ligi viiendiku võrra, samas kui Jõgeva-, Võru-, Valga- ja Hiiumaal on õpilasi jäänud umbes viiendiku võrra vähemaks.Põhikooliõpilaste arv Hiiumaal oli 2019/2020 õppeaastal 717, 2020/2021 õppeaastal 701, vähenemine 16 õpilase võrra.

Sildid: hõbemedal, kuldmedal, põhikoolide lõpetajad, preemia