Päevad, mis meid ühendavad

Mis on võidupüha tähendus meie jaoks? On see lihtsalt üks vaba päev jaanipäevale lisaks? On see päev, mil saab teleri ees paraadi vaadata? Või niisama suvilas aiatöid teha, sauna kütta ja õhtul õlut libistada?

Ei, see ei ole pidu, see ei ole läbu, see ei ole lihtsalt üks vaba päev teiste seas. See on üks neist tähtpäevadest, mis meid üle põlvkondade rahvaks liitma peab.

Praegu seisab Ukraina rahvas Venemaa sõjavägede vastu tänu sellele ühistundele. Rahvas mäletab Ukraina sajandeid kestnud iseseisvuspüüdlusi, aga ka ebaõnnestunud iseseisvumiskatseid – ikka on okupandid need nurjanud. Nad teavad vabaduse hinda – Ukraina iseseisvus õnnestus taastada peale kolme sajandit võõrvõimu all. Ja nüüd seisavad nad, relv käes, selle eest.

Võidupühal tähistame Eesti võitu Võnnu lahingus Saksa Landesveeri üle 23. juunil 1919. See võit määras Eesti rahva edasise saatuse ja andis napilt pooleteise aasta vanusele Eesti vabariigile eluvõimaluse.

Võidupüha on sama tähtis kui Eesti iseseisvus­päev, mil tähistame iseseisva Eesti Vabariigi väljakuulutamist 1918. aasta 24. veebruaril.

Sel, 2022. aastal ründas Venemaa president Putin iseseisvat Ukraina riiki just meie iseseisvuspäeval. Otsekui ülbelt vihjates – olete Ukraina järel järgmised.

Võidupüha on sama tähtis kui 20. august, mil tähistame Eesti taasiseseisvumist, vabanemist Nõukogude Venemaa okupatsioonist.

Võidupüha on “eestlaste kõigi aegade võitude ja võitluste mälestuspäev, meenutamaks Lembitu päevil alanud lakkamatut võitlust eesti rahva olemasolu ja poliitilise vabaduse eest”. (Eesti Vabariigi valitsuse otsusest 1934).

Head võidupüha!

21. juuni 2022

