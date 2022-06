Omniva: suvi toob posti- ja pakiteenustes muudatusi

Omniva sulgeb Hiiumaal kaks posti­punkti ja paigaldab ühe pakiautomaadi. Emmaste ja Kõrgessaare postipunktid sulgevad uksed 12. juunil seoses eraettevõtja poolse rendilepingu lõppemisega. Kärdla postkontor ja Käina postipunkt töötavad tavapäraselt edasi.Omniva postiasutuste Lääne piirkonna juht Piret Heinmets ütles, et asendust postiteenusteks pakub personaalne kirjakandja, keda saab tellida enda juurde koju või ka tööle.Heinmetsa sõnul vaatasid valla ja Omniva esindajad hiljuti üle piirkonna posti­teenuste korralduse ja numbrilised näitajad ning arutasid edasisi võimalusi paindliku ning ajakohastatud teenuse osutamiseks.Arvestades kasvavat pakiautomaatide kasutamist ja pakkide saatmise-saamise kasvavaid numbreid, otsustati koostöös vallaga paigaldada sel suvel uus pakiautomaat Kõrgessaarde. Sellest saab Hiiumaal neljas Omniva paki­automaat, lisaks Kärdlas ja Käinas paiknevatele paki­automaatidele.Emmastes ja Kõrgessaares asendab postiasutuse tööd personaalne kirjakandja.Vastab Piret Heinmets: “Personaalne kirjakandja toob postiteenused koju või tööle kohale. Tema kutsumine on tasuta, kui elad lähimast posti­asutusest kaugemal kui 5 kilo­meetrit. Mitte linnulennult, vaid ikka kohalikke teid mööda. Kehtivad täpselt samad hinnad kui postiasutuses. Kirjakandja müüb postmarke, ümbrikke või paneb kliendi eest kirjad ja pakid teele. Samuti saab tasuda arveid, võtta vastu pakke ja kirju ning tellida ajalehti ja ajakirju.”Personaalse kirjakandja kutsumiseks tuleb helistada Omniva klienditeenindusse numbril 661 6616 või kirjutada www.omniva.ee/era/abiinfo/kirjakandja_tellimine. Tellimuse kirjalikul vormistamisel kirjuta, mida soovid teha kirja­kandja abil ja mis aadressil teenuse osutamist ootad. Seejärel võtab kliendi­teenindaja ühendust ja lepib kokku teenindamise aja. Kirjakandja tuleb tellimust täitma üldjuhul juba järgmisel tööpäeval, aga mitte hiljem kui kahe tööpäeva jooksul ja saabub ajavahemikus kella 8–17ni. Kui postiasutus on kodule lähemal kui 5 kilomeetrit, on koju tellimine tasuline ja maksab kuni 30kilose saadetise puhul 5 eurot.Omniva andmetel tavapärane kirjade saatmine väheneb ning 33st Hiiu saarel asuvast kirjakastist on plaanis ümber paigutada või lõpetada 15 tegevus sel sügisel, sest neis on keskmiselt alla viie kirja kuus. Ka sel juhul on edaspidi abiks personaalne kirjakandja, kelle abil saab kirjad teele saata kodust või töölt.

