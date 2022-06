Mopeedid pole alati ohutud

TÕDEMUS

“Austraallannast hooldusõde, Bronnie Ware, töötas pikki aastaid lootusetute haigetega ning sageli oli just tema see, kes veetis nendega koos nende elu viimased nädalad. Ware hakkas üles kirjutama asju, mida inimesed enne surma kõige rohkem kahetsevad. Selgus, et need kahetsused olid väga sarnased, millele viitab ka tema raamatu pealkiri – viis asja, mida inimesed enne surma enim kahetsevad.

Praegu päevakorral oleva lastetoetuse tõstmise kontekstis olgu märgitud kaks enim kahetsetud asja.

Neist üks on kahetsus, et ei oldud piisavalt koos oma laste ja perega. Ning teine: ma töötasin liiga palju. Ühtlasi ei kuulnud hooldusõde Ware kedagi kahetsemas, et oleks pidanud tegema rohkem tööd ja karjääri. Pigem suhtuti ükskõikselt kokku aetud varandusse ning sooviti, et kõik oleks korras inimestega, keda nad armastavad.”

MAARJA VAINO, kirjandusteadlane,

ww.err.ee, 3. juunil 2022