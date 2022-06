Militseiauto tõi Narva seebikalt kolmanda koha

USA SAATKOND

Narva seebikarbiralli avas linnapea Katri Raik isiklikult ning hiidlaste militseiauto tõi rahvarohkelt võistluselt kolmanda koha.Hiiumaa mudeliklubi osales rahvusvahelisel seebikarbirallil kahe masinaga: Rasmus Pall autoga Red Suns ning Sten Andri Laanejõe ja Johanna Aaslepp miilitsa ja politseiauto hübriidiga – Militsei.Edukam oli militseiauto, mille “pätid” ärandasid ja mida miilitsamütsiga juhendajal Andres Laanejõel tuli taga ajada. Pjedestaali kolmandat kohta tuli “kriminaalsetel” hiidlastel jagada laulvate ja lilledega ehitud bulgaarlastega.Esikoha võitis kohaliku suure tööandja, metallitöötlus­ettevõtte Fortaco võistleja, kelle sõiduk kujutas kollastest ja mustadest õhupallidest kokku pandud mesilast. Teine koht läks tütarlastetiimile.Võistlustest võttis osa 18 võistkonda Eesti eri paigust – Narvast Hiiumaani, lisaks osalejad Lätist ja Bulgaariast. Pealtvaatajaterohke ja meeleoluka võistluse avakõne pidas Narva linnapea Katri Raik.Andres Laanejõe, kes koos mudeliklubi lastega tuli nädala­vahetusel toimunud Ridali lennupäevadelt, rääkis et seebikarbi ralli (soap box derby) on Ameerikast alguse saanud mänguline spordiala. Narva seebikarbirallit toetab USA saatkond ja see toimus juba 12. korda. Nime sai võistlus sellest, et kui kast, milles hoiti seepe, oli tühjaks saanud, oli see parajalt nii suur, et selle sisse mahtus inimene. Tuli lisada rattad ja rool ning lõbusõit mäest alla võiski alata. Kärdlas korraldati seebi­karbirallit kümme aastat, sobiv langus oli Põllu tänaval ja start Faasioni juures.Laanejõe huvi nende leidlike ja naljakate sõidukite vastu sai alguse siis, kui Ain JepišovKärdlas seebikarbi rallit korraldama hakkas. “Esialgu vaatasin, et nii äge asi. Siis rääkisin lastega, et võiks ka minna võistlema. Lasin neil joonistada sõidukeid, mis esiti olid ainult autokujulised, aga kui vaatasime videote vahendusel mujal maailmas toimunud sarnaseid võistlusi, siis läks neilgi fantaasia lahti,” meenutas ta. “Esimene oli kanaauto – kleepisime sulgi öö läbi, otsisime kostüümid ja nii saimegi sellest toredast võistlusest osa võtta.”Üks asi, mida ta tookord lastele ütles, et ta ei taha näha morne nägusid: “Te peate seda ise tahtma ja tegema seda rõõmuga, ainult nii võtame sellest võistlusest osa.”Õnneks on tahtmist ja rõõmu klubilastel siiamaani jagunud. Hiiumaal toimunud kümnest võitlusest võtsid nad mudeliklubiga osa seitsmel korral ja iga kord võitsid.Hiiumaal praegu seebikarbirallit ei toimu ja Ain Jepišov, kes seekord Narva võistlusele ei jõudnud, toimetab nüüd Haapsalus. Andres Laanejõe ütles, et ka tema on praegu palju muude tegevustega hõivatud. Nii pole teada, millal see uuesti toimuda võiks. Üle Eesti on toimumiskohti küll ja järgmisel seebikarbi rallil asutakse võistlustulle augusti keskpaigas Tallinnas, kui toimub Jäätisepidu 2022.

