Metsaveok ajas taga autoga töölt koju sõitnud naist

Neljapäeval, 2. juunil ajavahemikus kella 17.10 kuni 17.15 ajas Nurte-Kuriste kruusateel täislastis metsaveoauto signaali andes taga üht sõiduautot.Hiiu Lehele helistanud Toivo rääkis, et tema abikaasa Tiina sõitis Nurstest töölt koju Tatermale, kui tema sõidu­autole haakis end sappa täislastis, järelkäruga metsaveoauto, kes andis pidevalt signaali. Oli väga vihmane päev, kitsas kruusatee pehme ja märg ning sõiduautojuhil polnud ka kusagile kõrvale keerata. Naine oli päris hirmul ja kui ta lõpuks leidis koha, kus teepervel peatuda, kihutas metsaveoauto temast sopasel teel mööda nii, et auto kõik aknad olid kruusalögaga kaetud ja juht ei näinud isegi autoakendest välja.Nii ei näinud naine ka auto numbrit. Juhtunust teatasid nad ka politseile, aga politseist vastati, et kui numbrit ei näinud, ei saa nemad teha midagi. Naine nägi siiski taha­vaatepeeglist, et metsaveoauto kabiin oli roheline ja abikaasa kinnitas allakirjutanule, et naine tunneks selle auto ära küll.Küsisin saare suurima metsa­firma OÜ HMPK juhatajalt Andrus Ilumetsalt, kas tema veokid veavad sealtkandist metsa. Suured raiutud puidu laoplatsid on Emmaste tee ääres, aga neid on ka Puski kandis.Ilumets ütles, et tema autod praegu ei vea, aga hindas metsaveoki juhi sellise käitumise sigaduseks ja uuris asja. Tagasisidena nimetas Ilumets kaks firmat, kellel on praegu Hiiumaal rohelise kabiiniga metsaveokid.Esialgu nende nimesid siinkohal ei nimeta, kuna veel pole teada, kes on teo toimepanija, küll on lootust, et politsei siiski võtab asja nüüd uurida. Samas võiks ju autojuht ise teo üles tunnistada ja vabandada autojuhi ees, keda ta tõsiselt hirmutas.On tõenäoline, et too rohelise kabiiniga metsaveok, mille roolis kaassõitjate suhtes äärmiselt hoolimatu juht, kiirustas kell 19 väljuvale parvlaevale. Sestap saatsin päringu Tallinna Sadama infojuhile küsides, kas on võimalik tagantjärele välja selgitada, millise numbriga metsaveokitele oli broneeritud koht neljapäeval 2. juunil kl 19 Heltermaalt väljunud parvlaevale.Ettevõtte infojuht Triin Rum uuris, millest selline huvi ja selgitas, et tegu on kliendi­andmete konfidentsiaalsusega ning nad ei saa seda infot mulle väljastada. Kui olin loo talle ära rääkinud, ütles Rum, et seadusest tulenevalt saaksid nad infot väljastada politseile ja küsis, kas politsei saaks ise nende poole pöörduda.Kärdla politseijuht Moonika Raudsepp ütles, et oleks vaja teada inimese nime, kellega see juhtus, sest anonüümse isiku kohta nad menetlust algatada ei saa. Helistasin Toivole ja küsisin ta abikaasa nime, siis helistasin Moonikale tagasi ja teatasin vajaliku nime. “Tegeleme edasi,” vastas Moonika Raudsepp mu sõnumile.Juhtunust rääkinud Toivo ütles, et neil on metsa­veokitega muresid veel. Kuigi Taterma külas on kehtestatud 70 km ala ja 50 km ala kiiruse­piirangud, siis metsaveokid neist kinni ei pea, pigem lisavad seal kiirust. Äkki saaks politsei teha sealkandis mõne reidi, et metsaveoautojuhte korrale kutsuda?

Sildid: hoolimatu juht, menetluse algatamine, metsaveoauto