Liivakastis ainuke

Tänases Hiiu Lehes analüüsib käimasolevat valitsuskriisi poliitikaekspert Andreas Kaju, üks OÜ Hiiu Meedia ajakirjanikutaustaga omanikest. Loodetavasti leiavad teisedki omanikeringi kuuluvad ajakirjanikud, Maris Hellrand, Tiina Maiberg, Daniel Vaarik, Henrik Roonemaa jt aega oma lehte arvamuslugusid kirjutada. Igal juhul on hea mõelda toimuvast nii- ja naapidi, et kokkuvõtteks pilt toimuvast selgem saaks.

Kaju tõdeb, et on traagiline, kui isegi sõda, suurim Külma Sõja järgne väljakutse Euroopa julgeolekuarhitektuurile, ei suuda üheksa kuud enne valimisi Eestis elementaarsetki poliitilist koostööd esile kutsuda.

Juhan Kivirähk lisab Eesti Päevalehes, et orava­partei juhid kipuvad jätma krooniliselt unarusse oma partneri(te)ga heade suhete hoidmist: “Sellise vea tegi juba peaminister Taavi Rõivas ja sai selle eest ka kiirelt karistada. Tundub, et Kaja Kallas on komistanud sama probleemi otsa, suutmata kaotada Reformi­erakonda läbi aja saatnud arrogantset mainet.”

Kui nii mitmeltki poolt kostab kiidukoori, et Keskerakonna ministrite valitsusest väljalöömisega said justkui lahendatud kõik (raha)mured, siis nii ei pruugi see olla.

Ühistranspordi kasvanud lisakulutuste katmise jättis Reformierakonna ja Keskera­konna valitsus lisaeelarvest välja ja selle otsuse vilju maitseme peagi me kõik.

Sügisel, kui meil mõistliku hinnaga gaasi võtta pole, ei maksa süüdistada ainuüksi viimast majandus­ministrit Taavi Aasa, vaid meelde tuletada ka tema nimekaimu Taavi Rõivast, kes Eesti huvidest loobus ja 2014. aastal LNG terminali loomise võimaluse soomlastele loovutas.

Kui keskkonnaministrite pead muudkui lendavad, siis RMK juht istub samas ametis rõõmsalt edasi – ehk jätkab veel järgmised viis aastatki ehkki valikut justkui on ja kandidaate on piisanud igal konkursil.

Kivirähk ütles, et valitsusjuht ei tohiks arvata, et tema (erakond) on poliitilises liiva­kastis ainukene terve mõistusega täis­kasvanu.

7. juuni 2022

