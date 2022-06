Leinapäeval Ukraina võidust

Sõnad, mida ütles Venemaa endine peaminister ja nüüdne opositsionäär Mihhail Kasjanov intervjuus uudisteagentuurile France Press, kõlavad väga hirmutavalt.

Aastatel 2000–2004 Venemaa peaminister olnud Kasjanov ütles AFP-le, et sõda Ukrainas võib kesta kuni kaks aastat ja kui Ukraina langeb, on Balti riigid järgmised.

Juuniküüditamisest Eestis on möödas 81 aastat ja märtsiküüditamisest 73 aastat… Ja meil pole rahu, et sel päeval mõelda vaid eelmise sõja keerises hukkunutele. Peame mõtlema ka seda, kuidas aidata Ukrainal saavutada võitu sõjas okupandi, Venemaa ja selle presidendi Vladimir Putini vastu.

Ja mitte ainult sellepärast, et Balti riigid on Ukraina kaotuse korral järgmised, mida Vene­maa ründab, vaid ukrainlaste endi ja nende hävimisohus kodumaa pärast.

Kasjanov väitis, et ei uskunud enne sõda, et see ka tegelikult aset leiab, ja mõistis, et president Vladimir Putin ei blufi, alles siis, kui nägi julgeolekunõukogu istungit. Seal sai talle selgeks, et Putin ei mõtle enam korralikult ja tal n-ö katus sõidab. Mitte meditsiinilises mõttes, vaid poliitilises mõttes. Kasjanovi sõnul on oktoobris 70aastaseks saaval Putinil õnnestunud viimase 20 aastaga üles ehitada karistamatusel ja hirmul põhinev süsteem. Sisuliselt on see KGB süsteem, mis põhineb täielikul seadusetusel.

Kasjanov ennustas, et selle süsteemi alustatud sõda võib kesta kuni kaks aastat ja Ukraina peab võitma.

Peab võitma.

14. juuni 2022

Sildid: juuniküüditamine, KGB süsteem, sõda