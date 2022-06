KÜSIMUS: Kas kõige kauem ametis olnud riigiametnik jätkab?

Riigimetsa Majandamise keskuse (RMK) juhatuse esimehe konkursile laekus esmas­päeva hommikuks 13 avaldust, avaldusi sai veel esitada eilse päeva jooksul. RMK nõukogu kuulutas konkursi välja seoses praeguse juhatuse esimehe Aigar Kallase viieaastase ametiaja lõppemisega.Teadaolevalt on Aigar Kallas läbi aegade kõige kauem samas ametis olnud Eesti riigiametnik. RMK juhatuse esimeheks sai ta 2002. aasta juunis, peale seda, kui senine peadirektor Andres Onemar ametist lahkus. Vahepeal, 2004. aastast oli peadirektori kohal Ülo Viilup, kes päevapealt ametist tagandati vaidluse pärast raiemahtude üle. Viilup ütles toona Ärilehele tagandamise põhjustest rääkides, et metsatööstuse esindajana RMK nõukokku kuuluv Andres Talijärv käis välja, et RMK peaks järgmisel aastal tänavusest kaks korda rohkem raiuma, sest valitseb puidupuudus. Küsimusele, miks ta vastu seisis, vastas Viilup: “Arvan, et see ei ole lahendus. Teoreetiliselt on võimalik ühel aastal rohkem raiuda, kahel aastal ka. Aga edaspidi ei ole olukord enam jätkusuutlik. Kolmandal aastal ei saa enam raiuda, seda ei ela meie metsatööstus üle.”Aigar Kallas valiti uuesti peadirektoriks 2007. aastal. Samasse ametisse valis nõukogu Aigar Kallase tagasi nii2012. kui 2017. aastal toimunud konkursil. Sellest ajast on Aigar Kallas samas ametis olnud kolm viieaastast lepinguperioodi – kokku 17 aastat on ta juhtinud Eesti riigi ainsat tulundusettevõtet Riigimetsa majandamise keskust.Võrdluseks, et sama aja jooksul on Eestil olnud 12 erinevat keskkonnaministrit, neist mõned väga lühikest aega, ja riigimetsa raiemahud on jätkuvalt teravalt päevakorral.Nõukogu valib uue esimehe välja hiljemalt 1. septembriks.

HARDA ROOSNA

