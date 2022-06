Korraldajad ootavad Pruuli mälestusvõistluselt rekordeid

Kergejõustikutreeneri Toivo Pruuli teisele mälestusvõistlusele oodatakse osalema tippsportlasi ja loodetakse Kärdla staadioni rekordeid – mullu sündis neid kaks. Ka osalejarekord on väga oodatud.Kergejõustikuklubi Hiiker juhatuse liige ja võistluse peakorraldaja Häli-Herta Haavapuu ütles eelmisele aastale tagasi vaadates, et esimene Toivo Pruuli mälestusvõistlus läks üle ootuste hästi. Üle kümne aasta püstitati staadionirekordeid. Karl Erik Nazarov jooksis 100 meetrit ajaga 10,58 ja Karl Robert Saluri sai kaugushüppe tulemuseks vägevad 7 meetrit 51 sentimeetrit.“Oleme väga tänulikud, et sportlased tee Hiiumaale leidsid ja veelgi tänulikumad, et nad Hiiumaa spordipublikule nii ägeda elamuse pakkusid,” sõnas Haavapuu.“Saluri ei jõudnud Hiiumaa publikut ära kiita. Pole just palju staadione, kus publik saaks kaugushüppekastile nii lähedal olla ja lemmikutele kaasa elada,” vahendas Haava­puu võistleja emotsioone. “See annab ka sportlastele täiesti teise energia ja nagu möödunudaastane võistlus näitas, siis sünnivad nii ka eriliselt kõvad tulemused.”Haavapuu rääkis, et ka maailma parimate sprinterite hulka kuuluv Nazarov avaldas lootust, et see võistlus Hiiumaal saab igaaastaseks tavaks.Ta ise ütles, et loodetavasti ei tule seegi aasta kehvem ja näeme taas stardis Eesti tipptegijaid, miks mitte ka mõnda järjekordset rekordit purunemas.Kuna võistlusele registreerimiseks on aega 30. juunini, pole osalejate nimekiri veel kaugeltki lukus. “Loodetavasti saame peagi juba mõned Eesti spordisõbrale tuttavad nimed siiski välja hõigata,” ütles ta.Mälestusvõistluse eesmärk on väärikalt mälestada ootamatult lahkunud kerge­jõustiku eestvedajat, treenerit, kohtunikku ja organisaatorit Toivo Pruuli (1953–2019) ning populariseerida kergejõustikku Hiiumaal.“Võistluse korraldamisel ongi meie suur unistus, tuua üha rohkem Hiiumaa noori kergejõustiku juurde,” ütles Haavapuu. “Loodame ka juba päris väikeseid spordipisikuga nakatada, nii alustame seegi kord võistlust lastejooksuga, mis möödunud aastal ülipopulaarseks osutus. Ükski väike või juba natuke suuremgi osaleja ei pea staadionilt tühjade kätega lahkuma.”Lisaks on staadionil terve päev lastele mõeldud batuut ja kohapeal saab ka keha­kinnitust.Soov, et rohkem lapsi ja noori leiaks tee spordi juurde, oli ka armastatud kerge­jõustikutreeneri Toivo Pruuli suur unistus. Ta ei pannud kunagi suurt rõhku üksnes tulemustele, vaid tegutses aastakümneid selle nimel, et Hiiumaal kasvaksid üles noored, kes armastavad sporti sama palju, kui tema seda armastas.Mälestusvõistluse korraldustiimi kuuluvad Häli-Herta Haavapuu, Toivo ja Edith Pruuli tütar Kreete Pruul, Helen Mihelson ja Merilin Tikerber, kes kõik sirgunud suureks Toivo käe all treenides.

HELJA KAPTEIN

