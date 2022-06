Keerulise kooliajaga õpilased teevad eksameid

Andres Toom

Maikuu viimase nädalaga algasid lõpueksamid eriti keerulistes oludes õppinud Kärdla põhikooli õpilastel – on ju nad “üle elanud” kaks koroona­pandeemiast mõjutatud kooliaastat, lisaks kolimine uue koolimaja ehituse tõttu kooliaasta lõpus.Kuigi eksamitulemustest sel aastal koolilõpetamine ei sõltu, jääb eksam eksamiks.Õppealajuhataja kohusetäitja Eliisa Liiase sõnul tundus talle, et lõpetajad läksid siiski hea tundega eksamitele vastu: “Natukene närvikõdi oli ikka, aga see käib ikka asja juurde.”Esmaspäeval, 30. mail tegi Kärdla koolis eesti keele eksamit kokku 37 õpilast. Klassijuhatajad Sirje Teras ja Klaire Räis ütlesid mõlemad, et eesti keele eksam läks ootus­päraselt ja üllatusi ei olnud.“Nagu ikka enne eksamit, olid õpilased elevil ja väike närv oli sees, sest see oli neil esimene suur eksam,” rääkis Sirje Teras, kes on 9.a klassi­juhataja. “Lapsed ütlesid mulle, et eksamiperiood on pingeline ja nõuab väga suurt keskendumist, eriti matemaatika. Kõik loodavad, et eksamid lähevad hästi, vähemalt pingutavad selle nimel. Ilusad ilmad teevad asja muidugi raskemaks.”9.b klassijuhataja Klaire Räis kiitis oma õpilasi: “Nad on õpihimulised, käivad konsultatsioonides – eks kordamine ole tarkuse ema, valmistuvad matemaatika- ja valikeksamiks.”Jäänud ongi veel matemaatika eksam 6. juunil ja valik­eksam. Enamus Kärdla põhikooliõpilasi valis valik­eksamiks inglise keele, kuid valiti ka ühiskonnaõpetust ja keemiat. Valikeksameid tehakse 14. ja 15. juunil.Koolijuht Margit Kagadze nõustus, et tänavused koolilõpetajad on pidanud õppima väga erinevates tingimustes, kuid on ka neis tingimustes hästi toime tulnud: “Nad on ääretult asjalikud ja pühendunud, oskavad üksteist toetada ja kokku hoida.”Kagadze tänas klassi­juhatajaid, kes noortele südamest kaasa elavad ja kõiki õpetajaid, kes kogu põhikooli vältel neid juhendanud.Sel aastal lõpetab Kärdlas põhikooli kolm 9. klassi tavaõppel, lisaks tegi lõpueksamid üks lihtsustatud õppekava õpilane. Kahes n-ö suures lõpuklassis, 9.a ja 9.b klassis on kokku 36 õpilast, üks õpilane on üks-ühele õppel ning üks õpilane õpib liitklassis lihtsustatud õppekava alusel. Klassijuhatajad on Klaire Räis, Sirje Teras, Kersti Kanarbik ja Kaja Kässer, kes on õpilastega rääkinud ka nende tulevikuplaanidest. Selgub, et päris paljud neist soovivad oma haridusteed jätkata kodusaarel ehk Hiiumaa gümnaasiumis, aga on ka neid, kel kavas valida kas kutsekool või mõni gümnaasium mandril.

