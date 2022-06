Karistus löömiskohast ei sõltu

Lühikese ajavahemiku järel tuli politseilt (PPA) kaks teadet kehalisest väärkohtlemisest, kus üks mees lõi teist meest. PPA ööpäeva kokkuvõttes märgitakse enamasti ka asukoht, kus kehaline väärkohtlemine aset leidis. Ühe puhul on juhtunu asukoht teada, Kärdlas asuvas elumajas, teise puhul mitte. Nii lõi 23aastane mees 13. juunil Kärdlas asuvas elumajas 52aastast meest, kes sai viga. Neljapäeval, 9. juunil aga lõi 47aastane mees 41aastast meest. Selle juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel. Algatatud on kriminaalmenetlused.

Kärdla politseijaoskonna vanemkorrakaitseametnik Gea Salumaa selgitas, et koht, kus kehaline väärkohtlemine toime pandi, olgu selleks siis eramaja või korter, meele­lahutuskoht või mõni avalik koht, märgitakse PPA ööpäeva kokkuvõttes lugeja selguse huvides, karistus aga sellest ei sõltu. “Karistusseadustiku paragrahv 121, mis käsitleb kehalist väärkohtlemist, ei sõltu asukohast, kus see toimub ja vägivald on lubamatu igal pool,” lisas Salumaa. “Iga juhtumit vaadatakse eraldi ning paragrahvid ning ette nähtud karistused on samuti erinevad,” lisas ta.

Tänavu viie ja poole kuuga ehk 12. juuni seisuga on PPA Hiiu maakonnas registreerinud 11 kehalist väärkohtlemist. Mullu ehk terve 2021. aastaga, registreeris PPA 23 kehalist väärkohtlemist. Varasemate aastate 12 kuu statistika on olnud ligikaudu samas suurusjärgus: 2020. aastal 16, 2019. aastal 28 ja 2018. aastal 12 kehalist väärkohtlemise juhtumit.

HARDA ROOSNA

Sildid: Kehaline väärkohtlemine, kriminaalmenetlus, ppa