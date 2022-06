Käinas alustab perearst Helve Kansi

Seni viljandlasi ravinud dr Helve Kansi asub pere­arstina tööle Käinas, esimene vastuvõtupäev on 1. juulil. Küsisime, mis tunnete-mõtetega uus arst Hiiumaal tööd alustab.Perearst Helve Kansi: Alustan 1.juulil perearstina tööd Käinas ja see on ainuke nimistu, mis on sellest hetkest kinnitatud mulle. Viljandi praksis peab esialgu hakkama saama asendusarstiga, kuni lõpetab peremeditsiini residentuuris õppiv resident, kes on valinud põhibaasiks minu praeguse Viljandi nimistu ja seal saab ka olema mõne aja pärast täiskohaga töötav värske suurepäraste teadmistega perearst.Minu jaoks on see olnud pigem põnev protsess, kuid ilma praeguse elu- ja töökogemuseta oleks see olnud kindlasti paras väljakutse. Mind on aidanud lähedased inimesed, kes on toetanud oma teadmistega. Samuti Eesti perearstide seltsi juhatus, kuhu kuulun ka ise, on olnud toetav ja äärmiselt motiveeriv seda sammu ette võtma.Et oleks võimalikult vähem sekeldusi ümberasumisel, siis jätsin endiseks nimetuse Helve Kansi OÜ, mis on ettevõtte ametlik nimetus olnud üle kümnekonna aasta. Kindlasti hakkab rohkem levima nimetus Käina perearstikeskus või tervisekeskus. Ka e-posti aadress on perearstikeskusega kontakteerumiseks inimestele seetõttu juuli algusest alates kaina.tervisekeskus@gmail.comPraeguses töökorralduses on väga hea pereõdede kompetents ja tahe aidata patsiente. See võlus mind kohe algusest peale, kui ma esmakordselt puutusin kokku Käina pereõdedega. Muutuseks saab tuua selle, et toimuma hakkavad perearsti vastuvõtud viiel päeval nädalas ja võimalikuks saab tegelemine ennetusega.Maakondliku auditeerimise raames on kaardistatud Hiiumaa perearstide õige pea saabuv nappus, seega on väga tähtis tutvustada noortele arstidele Hiiumaad ja aidata leida võlusid, et siia ka tööle jääda. Seega võtan kõik Hiiumaale praktikale soovijad vastu ja õpetan ning juhendan neid nagu tegin seda Viljandis.Endasuguste juures. Kes on oma lapsed üles kasvatanud ja nüüd pühendunud patsientidele ja kvaliteetse pere­meditsiini edendamisele. Aga ka noorte perearstide juures, kes kõik on väga-väga targad ja särasilmsed, kuna nad armastavad seda ametit.Hiiumaa meedikud on nagu kadakad, nad on juurtega maa küljes ja ei tagane põhimõtetest. Kokkusaamised ja arut­elud seisavad veel ees siis, kui olen jalgupidi saarel.Kuna töö jätkus täie hooga Viljandis edasi peale nimistu kinnitamist Käinas, olen käinud Hiiumaal vaid täpselt kaks korda, et leida endale pesa­paik ja tööoludega rohkem kurssi viia. Olen saanud noomida, et ei ole koristanud oma tulevases elukohas trepikoda, kuna infotulv on olnud meeletu ja ma pole saanud kohe kõikide kohustustega järjele. Aga püüan end parandada.Olen mõned aastad kuulunud Hiiumaa orienteerujate klubisse – õnneks hiidlased olid nõus võtma minusuguse kilpkonna oma klubisse – ja muidugi panid nad mind ka kohe Jüriöö jooksule jooksma – öösel, pimedas ja pidin seda tegema peale 30aastast vaheaega, kui viimati lambiga metsas jooksin. Ma ei julgenud vastu hakata, läksin metsa ja õnneks olen tänase seisuga metsast väljas ka. Minuga muidugi juhtub kogu aeg midagi naljakat, aga ma ei saa kõike avaldada, sest muidu patsiendid ei võta mind tõsiselt.

Küsis KATI KUKK

