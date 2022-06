Juunis algas ametlik suplushooaeg

Juunis avati Eestis ametlik suplushooaeg, mis kestab augusti lõpuni. Ametlik hooaeg avatakse supluskohtades, mis on hooldatud ja korrastatud, tagatud on ujujate ohutus, olemas on info veekvaliteedi ja valdaja kohta.

Hooaeg avati 53 supluskohas, kus toimub veeseire maist augustini. Lisaks veekvaliteedile jälgitakse, et vees ei oleks jäätmeid, prügi, õli ega sinivetikate poolt põhjustatud õitsenguid.

Terviseameti keskkonnatervise peaspetsialisti Aune Annus-Urmeti sõnul on võetud veeproovid kõikidest randadest ja avatud supluskohtade veekvaliteet on väga hea.

Hiiumaal avati ametlik hooaeg viies supluskohas, vee­seiret tehakse kokku seitsmes. Kärdlas on supluskohti kaks, Hausma teel ja Rannapaargu juures, Käina osavallas tehakse veeseiret Kassari supluskohas ja Emmaste osavallas Liivalauka supluskohas, Kõrgessaare osavallas koguni kolmes rannas: Luidjal, Tõrvaninal ja Mangu ranna supluskohas.

12. mail võetud veeproovidest selgus, et veekvaliteet oli kõigis seitsmes supluskohas väga hea.

Kõigi supluskohtade ja avalike veekogude suplusvee seire­andmed leiab ka terviseameti lehelt.

HARDA ROOSNA

Sildid: suplushooaeg, supluskoht, veeproov