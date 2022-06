Jaanilaupäev möödus päästjatele rahulikult

Jaanilaupäeval, 23. juunil said päästjad üle Eesti ühte­kokku 135 väljakutset, millest tulekahjudele sõideti 94 korral. Kustutati järelevalveta jäetud või hoonetele liiga lähedal asuvaid lõkkeid. Enamikel juhtudel oli tegu siiski ohutult tehtud jaanitulega.

“Jaanilaupäev oli tõesti rahulik ja see teeb heameelt,” ütles päästeameti vabariigi vastutav Indrek Ints reedel ning hoiatas veeõnnetuste eest.

Sama kinnitas ameti Hiiu- ja Läänemaa juht Hannes Aasma, et jaanilõketega saarel muret polnud. Vaid paaril autol kuumenesid piduriklotsid üle ja päästjatel tuli neid kustutamas käia.

Päästjad tegid nädalavahetusel ka veeohutusreide. Aasma ütles, et õnneks Hiiumaal on ka selles mõttes praegu rahulik olnud, aga selleks, et neid ka edaspidi ei juhtuks, tuleb meeles pidada, et alkohol ja vesi kokku ei sobi.

“Kahjuks näitab meie kogemus, et soojalaine toob kaasa veeõnnetuste ja uppunute arvu kasvu. Nii nagu lõkkereidid, nii aitavad ka päästjate veeohutuse reidid tuletada meelde ohutuse põhitõdesid ja loodetavasti nii mõnegi elu säästa,” sõnas Indrek Ints.

2021. aastal oli jaanilaupäeva ööpäevas väljakutseid 478, neist üle poolte tormisest ilmast põhjustatud kahjudele, ning 2020. aastal kutsuti päästjad appi 261 korral.

