Hooaja ainuke turismimess peeti Kärdlas

Eesti, aga ilmselt kogu Baltikumi ja ka Põhjamaade tänavune ainuke turismimess toimus sel aastal Kärdla sadamas. Kõik teised jäid kevadiste koroonapiirangute tõttu ära, osadele messidest sai takistuseks Ukrainas puhkenud sõda.Esimene Hiiumaa turismimess avati Kärdla sadama Yacht Service avaras jahtide ellingus kolmapäeval, 15. juunil, korraldajaks Hiiumaa turismiklaster.Hiiumaa turismiklastri juht Kristel Üksvärav ütles, et messil oli kaks mõtet – viia omavahel kokku kohalikud turismitegijad ja anda tuult tiibadesse suhtlemisel reisi­büroodega mandrilt ja mujalt.Oma tervituskõnes tõi Üksvärav esile kolm mõtet. Hiiumaa peab olema Eesti siseturismi premium-toode. Mitte odava massiturismi või beach-party sihtkoht, vaid teadliku turisti valik.Tähtis on suhtlemine Hiiumaa ja välismaa turismitegijatega – eesmärk: Hiiumaa peab olema osa igast välismaal pakutavast Eesti paketist.Vaja on kohalikku koostööd selle heaks, et pakkuda paremat külastuselamust – see tähendab, et hiidlased peaks omavahel infot vahetama.40 eksponendiga messi käisid tervitamas Touresti korraldajad, kelle sõnul leidsid nad siin suure messi väikese õe. Eesti vanim reisimess Tourest on toimunud alates 1991. aastast 29 korda, 30. ehk juubelimess on nüüdseks pandeemia tõttu ära jäänud juba kaks aastat ja peaks toimuma järgmise aasta veebruaris.

HARDA ROOSNA

Sildid: jahtide elling, koroonapiirangud, turismimess, turismitegijad