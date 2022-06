Hiiu Leht saab 25

Esmaspäeval möödub täpselt veerand sajandit sellest, kui lehe tollane peatoimetaja, muhulane Anu Pallas tõi ülemere Saaremaalt esimesed pakid Hiiu Lehte ja lehe esimene ajakirjanik, Palamuselt pärit Katrin Metsand teda elevil ootas.

Lehe päismiku kujundas hiidlane Peeter Roasto, kajakad, kes näevad teraselt ja üsna kaugele, lisas esimene küljendaja, saarlane Tiina Linno.

Esimene toimetuse töötaja oli Kadrina tüdruk Annika Kibuspuu, siis tuli tegevtoimetajaks Urmas Lauri Läänemaalt, siis asus tööle mandri juurtega loodusemees Tapio Vares ja siis mina, kes ma olen Ida-Virumaalt pärit. Täitsa rahvusvaheline seltskond!

Esimesed kolm sünnipäevakingitust oleme juba kätte saanud, nii toimetus kui lehelugejad.

Kõigepealt on meil nüüd OÜ Hiiu Meedia ehk lehe uued omanikud, kes saavad aru, et maakonnaleht peaks ideaalis olema missioon, mitte äri.

Nii nagu sai sellest hästi aru senine omanik, välissaarlane Arne Pagil – tänud talle nende 25 aasta eest, mil ta Hiiu Lehe ilmumist toetas. Suur tänu ka OÜ Saaremaa Raadio tegevjuhile Priit Raunistele, kellega jagasime igapäevamuresid ja -rõõme.

Kutsume nüüd lehetellijaid, reklaamiostjaid ja kuulutajaid uute omanike pingutust toetama – ainult koos suudame oma maakonnalehte hoida. Ülemaailmsed suured sotsiaalmeediakanalid tulevad küllap ise toime ja võtavad hiigelkasumeidki, väikese maakonna­lehe välja­andjad aga vajavad kogukonna tuge. Ikka selleks, et OMA leht oleks alles.

25. sünnipäeva puhul võtab toimetus esmaspäeval, 20. juunil kell 12 Tuuru maja teisel korrusel vastu õnnitlusi ja pakub sünnipäeva­torti.

Natuke sünnipäevakingituse moodi on ju ka see, et leht üldse edasi ilmuda saab – vahe­peal oli see väga suure küsimärgi all. Ka teisipäevane värviline leht on meie ja lugeja jaoks suur edasiminek, nagu ka täna esimest korda ilmuv Suveleht. Loodame, et see pakub lugejaile huvi ja rõõmu. Suurim tunnustus toimetusele on ju see, kui lehte loetakse ja igaüks leiab sealt midagi enda jaoks olulist.

HARDA ROOSNA

peatoimetaja

17. juuli 2022

