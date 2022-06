Douglase fänn matkab Tuletorni ringil

Laupäeval alustas Hiiumaal üheksapäevast jalgsimatka ameeriklane Seth Weinstein, kes tuli saarele Hiiumaa rahu­korpuslase Douglas Wellsi jälgedes.

Enne saarele saabumist võttis Weinstein ühendust Hiiumaa turismitöötaja Mariliis Aiastega, tänas teda väga kvaliteetse infolehe eest ja uuris, kuidas Douglasega ühendust saada. Alla­kirjutanu edastas tema soovi Douglasele, kes tänas toredast mõttest kuuldes. “Jaani­päev tuleb, kahju et ma ei ole seal. Siin on jube palav,” kirjutas Douglas vastuseks.

Seth Weinstein kirjeldas oma teekonda Hiiumaal – ta kavatseb matkata mööda saare rannajoont, alata teekonda Heltermaalt ja liikuda vastupäeva Kärdlasse. Teekonnal tahab ta külastada kõiki Douglas Wellsi koostatud Tuletorni Ringi vaatamisväärsusi. Kärdlasse loodab matkaja jõuda 1. juulil ja turismi infopunkti külastada kas samal või järgmisel päeval.

Matkaks valmistudes luges Weinstein läbi Douglase kirjutatud raamatu “In Search of the Elusive Peace Corps Moment: Destination: Estonia“, mis tõlkes ilmus pealkirja all “Jänki seiklused Hiiumaal”. Loetu ärataski soovi Douglasega ühendust võtta.

Ameeriklase eesmärgiks on matkata 26 saarel, mille nimed algavad ingliskeelse tähestiku tähtedega A kuni Z, Hiiumaa on selles nimestikus kohal number kümme.

HARDA ROOSNA

