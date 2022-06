Astuge sammuke tagasi

Hüsteerilisi hüüdeid, et käimasolev valitsuskriis on midagi enneolematut ja laske nad kõik päevapealt lahti, kõlab mitmelt suunalt. Sestap oli hea lugeda politoloog Tõnis Mölderi rahulikumat vaadet – valitsuskriis nagu iga teinegi…

Uuringud näitavad, et 81,4 protsenti Eesti kodanikest on nõus sellega, et riik peaks enam toetama laste saamist. Praktiliselt kõik valijad on sama meelt, ka enamus Reformierakonna valijatest. Oleks ju mõistlik, et ka parlament ja valitsus oleksid vähemalt selles küsimuses ühte meelt. Aga ei, Reformierakond esitab pere­toetuste tõstmise eelnõule 2000 parandus­ettepanekut, et selle vastu­võtmist takistada. Sotsiaaldemokraat Jaak Juske kirub ühel päeval arvamusloos pea­ministrit, kes ähvardab tagasi astuda, kui peretoetuste suurendamise eelnõu peaks opositsiooni toel riigi­kogus läbi minema. Järgmisel päeval võtavad sotsid oma eelnõult oma allkirjad tagasi.

Vastukäiguna hääletavad EKRE ja Keskerakond menetlusest välja valitsuse algatatud alushariduse eelnõu. Mis toimub?

Mölder leiab, et valitsuspartnerid peaksid astuma ühte sammu – üks ei saa teise eest ära joosta ja tuleb oma partnerit aidata.

Peaminister aga paistab nautivat Venemaa-­Ukraina sõja laineharjal tagasi võidetud Reformi­erakonna toetust, mis sellele eelnenud aastaga sisepoliitika rindel maha mängiti. Ega raatsi sellest loovutada raasukestki.

Samal ajal pole Keskerakond viimasel ajal eriti midagi juurde võitnud, väikeste tõusude ja langustega on nende toetus viimased paar aastat liikunud allamäge.

Niimoodi, et üks võidab tohutult ja teine kaotab, on raske koos valitseda, tõdeb politoloog. Valitsuspartnerid peaksid tema hinnangul siin üksteist aitama ning see, kes kipub eest ära minema, peaks kasvõi natuke hoolitsema selle eest, et tema võitluskaaslane samuti midagi saaks. Vastasel juhul ongi täiesti loogiline ja ootus­pärane, et hakatakse ootamatutel viisidel ennast kehtestama.

Üldisi poliitilisi arenguid arvesse võttes ei ole Mölderi hinnangul praeguses valitsus­kriisis seega midagi üllatavat ja meil ei maksa seda üle tähtsustada. Pigem tuleks mõelda neile, keda ees ootavad majanduslikult rasked ajad kõige enam võivad puudutada ja sellele, kuidas neid aidata.

3. juuni 2022

Sildid: alushariduse eelnõu, peretoetus, Valitsuskriis