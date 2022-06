Alanud purjetamishooaeg tuleb tegus

Kai Kallas

Jahtklubi Dago liikmed heiskasid hooaja alguse puhul lipu 27. mail Kärdla sadamas, Sõru Merekooli selts plaanib seda teha eeloleval lau­päeval, purjetamis­kalendris jätkub sündmusi septembri keskpaigani.Klubi 46. hooaja avamisel avaldas JK Dago klubiülem Kai Kallas lootust, et suvi tuleb vähemalt sama tegus ja sündmusterohke, kui on olnud eelmistel aastatel.Koduvetes on juba peetud selle hooaja esimesed võistlused – sõidetud kaks Dago Karikasarja sõitu. Esimesest võttis osa viis alust, teine sõit pidi toimuma eile. Teisele sõidule kutsuti kaasa meedikuid, tänuks raske töö eest Covid-19 pandeemia ajal. Esialgsetel andmetel oli Hiiumaa haiglast osalemas kuus töötajat. Mõtte algatas Kalevi Jahtklubi ja sellega liitusid mitmed jahtklubid üle Eesti.Karikasarja etappe on kokku üheksa, kõik algavad ja lõppevad Kärdla sadamas. Tegu on purjetamise lühi­radade seeriavõistlusega, mis sai alguse 2018, et pakkuda kohalikele kaptenitele ja purjetajaile võimalust oma oskusi ja purjeka võimeid proovile panna. Klubiülema sõnul on osa võtma oodatud need, kel oma purjekas, aga ka need, kes mõne meeskonnaga liituda soovivad.Järgmisel nädalavahetusel, 17.–19. juunini võõrustab Kärdla sadam purjetamise Eesti karikavõistluste etappi Kärdla Race. Ühepaatide võistlusklassid on Optimist, Zoom 8 ja ILCA 6, korraldajaks JK Dago. Oodata on ligi 200 osalejat, mis tõotab toredat võistlusmelu ja vaatepilti ning klubi kutsub huvilisi sellele kaasa elama. Avamine on reedel, kell 13.Kuu aja pärast, 9.–16. juulini kestab 65. Muhu Väina regatt, mis sel aastal algab Haapsalust ja lõppeb Pärnus, sel aastal Hiiumaa sadamates peatumata. Osalemas on JK Dago meeskonnad kindlasti.22.–24. juulini ootab jaht­klubi võistlejaid neljandale Dago regatile, kus selgub Hiiumaa meister avamerepurjetamises, Ühtlasi on see Eesti avamerepurjetamise karikasarja etapp.Augusti keskel aga leiab Orjaku sadamas aset neljas Oti regatt Optimist-klassi purjetajatele, nii algajatele kui edasijõudnutele. Võistluse käigus selguvad ka Hiiumaa meistrid selles populaarses paadiklassis.Hooaja lõppu jääb 9.–11. septembril kestev Sügisregatt, mille korraldavad koos JK Dago ja Haapsalu jahtklubi.Nädalapäevad enne hooaja pidulikku avamist Kärdlas kohtusid klubi Optimist-­paatidel treenivad lapsed purjetamishuviliste eakaaslastega Kõrges­saares, Kiriku­lahel. Kohale tuli 15 noort, kes mitme tunni vältel said koos kogenenumatega merel sõita. Treenerid Margus Saar ja Anni Rätsep hakkavadki alates juuni viimasest nädalast Kirikulahel purjetamist õpetama.Hulk purjetamishuvilisi lapsi ja noori, kes sel hooajal soovivad treeningutega alustada, kogunes möödunud pühapäeval ka Kärdla sadamasse. Treener Anni Rätsep tutvustas sadamat ja Optimist-paate ning rääkis treeningutest ja siis said kõik lapsed Optimistiga merel tiiru teha, treener saatmas. Klubiülem ütles, et emotsioonid olid head, huvi suur ja tahet jagub. Nüüd oodatakse, millal lapsed koolist suvepuhkusele saavad ja siis algavad Kärdlas kolm korda nädalas purjetamis­treeningud. Juba on need alanud ka Orjaku sadamas.Sõru Merekooli juhatuse liige Kaie Pranno ütles, et viienda hooaja alguses on plaanis tõmmata lipp vardasse ja purjed masti eeloleval laupäeval,11. juunil. Lapsi rõõmustavad sel hooajal uued Optimist-paadid ja kingitusena saadud suurem purjekas Merisiga.Jätkuvad laste ja noorte purjetamistreeningud, kas ka täiskasvanute purjetamisõpe, veel selgub. Pranno ütles, et kui koguneb piisavalt huvilisi, siis kindlasti. Näiteks eelmisel aastal oli huvi suur ja korraldati kolm kursust.Põnevusega oodatakse uuendatud Sõru sadama avamis­pidu 17. juunil. Kodukohvikute päeval avatakse külalistele laevade kambüüsid. Legendaarse Sõru sadama soomlase Reijo Miettise mälestuseks on plaanis Reijon Kuppil purjetada läbi naaber­sadamad. Suve jooksul toimuvad laagrid merehuvilistele lastele ja svertpaatideRS Quest võistlus Sõru Hülge­regatt. Hooaeg Sõru jahi­sadamas lõppeb Sõru regatiga.

Sildid: jahtklubi, karikasari, purjetamiskalender