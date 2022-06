Ajaloo esimene hiidlaste oma Suveleht

Kaja Hiis-Rinne

Esmaspäeval, 20. juunil saab Hiiu Leht 25 aastaseks. Selle olulise sünnipäeva eel oleme taas natuke otsast alustamas. Täiesti esimest korda ajaloos ilmub täna Hiiumaa oma Suveleht.Kolm nädalat kibedat tööd ja pulki täis päid on jõudnud juubeldades lõpusirgele ja nüüd ootame, liblikad kõhus, mis elu see leht lugeja käes elama hakkab.Natuke nagu reis ajalukku on see tänane päev, mil täpselt samasuguse elevusega värsket lehepakki ootasime nagu kahtlemata ootasid ka toonane peatoimetaja Anu Pallas ja toimetaja Katrin-Ädu Metsand. Mine või praamile vastu!Mida me uude Suvelehte siis püüdnud oleme?Kõik need unistused, mis aastate jooksul Hiiumaa suves ringi käies on tekkinud. Näiteks intervjuu Guido Kanguriga on sündinud Eiki Nestori armastusest pikkade intervjuude vastu. Toidu­retsept Maris Hellrandi armastusest merikapsa vastu. Ranna- ja matkalood armastusest Hiiumaa looduse vastu ning raamatulood armastusest lugemise vastu, säragu taevas päike või sadagu pussnuge. Ühtlasi tähistame Hiiumaa kirjanduse ja raamatukogude aastat. Ajaloorubriigis võtame aja, vaadata tagasi Hiiu Lehe esimesele suvele.Üle kõige ja igas võtmes tahame Suvelehes jagada vaimustust kohalikest tegijatest, inimestest ja elust. Me ei taha soleerida, tahame koopereerida. Uuriva ajakirjanduse rolli, näiteks, täidab Suvelehes Andres Raudsepp Püha Lepa Lehest. Kui keegi teeb head tööd, tuleb lubada tal seda teha. Mõttetu võistlus ei vii kuhugi. Esimesest numbrist leiate sensatsioonilise loo sellest, kuidas on tekkinud iidne lõdvestuskunst jooga.Suveleht räägib suvest ja kõneleb suvitajaga. Olgu see suvitaja siis mandrilt, Hiiumaalt või Saaremaalt. Keskendume inimestele, sellele, mis Hiiumaal toimub ja mida siin suvel teha. Suvine Hiiumaa elab ja pulbitseb, nii et seda on kosmosesse näha. Suveleht teeb sedasama.

Head lugemist!

Suvelehe toimetaja

PIRET EESMAA koos­

Hiiu Meedia OÜ omanike­ringi ja Hiiu Lehe

toimetuse töötajatega

