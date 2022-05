Viieaastane Piret teeb seitsmendat maailmaringi

Kuivastu ja Virtsu vahel viiendat aastat opereeriv parvlaev Piret on reise tehes läbinud üle 244 000 km ehk teeb tinglikult seitsmendat ringi ümber Maa.

Veebilehe praamid.ee andmetel oli Piret 1. aprilli seisuga teinud 36 884 liinireisi. Esimese reisi tegi laev 14. aprillil 2017, jõudes põhilaevadest liinile viimasena. Kõik reisid on laev teinud Virtsu–Kuivastu liinil.

Viie aasta jooksul on Piret liinil teenindanud 3,95 miljonit reisijat ja vedanud üle Suure väina 1,80 miljonit sõidukit. Kõige rohkem reisijaid, 8106 inimest, ja sõidukeid, 3318 ühe päevaga teenindas Piret reedel, 23. juulil 2021. See on ka TS Laevade põhilaevade kõige suurem reisijate ja sõidukite arv ühel päeval.

Pireti käes on ka firma laevade ühe reisi reisijate rekord. Nimelt oli pühapäeval, 19. mail 2019 kell 17 Kuivastust väljunud reisil Pireti pardal 698 reisijat, sh 341 jalgratturit, kes olid Roheliste Rattaretkel.

Parvlaev Piret ristiti 12. aprillil 2017 Tallinna Vanasadamas ja sai nime muistse Saaremaa kangelase Tõllu kaasa järgi. Parvlaeva ristiema on Mareli Ots.

