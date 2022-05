Valida 8 talgukoha vahel

HARDA ROOSNA

Kolme ja poole nädalaga on kogu Eestis registreeritud ligi tuhat talgukohta, Hiiumaal vaid 14. Kui lahutada maha ühed juba toimunud ja viied talgud, kus vabu kohti enam pole, on huvilistel valida vaid kaheksa kirja pandud talgukoha vahel.Pühapäeval, 1. mail oli veel kirjas 13 talgukohta, sest ühed, Kuriste surnuaia koristus­talgud said lau­päeval juba peetud.Kuriste haridusseltsi juhatuse liige Hille Kõrva ütles, et talgulisi oli 11 ja väike kalmistu sai ühiste jõududega ilusti korda. “Viimastel aastatel oleme oma talgud ikka kirja ka pannud – Ester Tammis ikka sudib tagant, et kui juba teete, pange siis ikka kirja ka,” rääkis Kõrva.Kodukant Hiiumaa juhatuse esinaine Ester Tammis on Teeme Ära talgute kohalik koordinaator koos abilise Tiina Veemiga.Tänavuste väheste kirjapandud talgute seas hakkavad silma külade ja koguduste talgud. Männamaa külaselts teeb heakorratalgud oma kodukülas. Jausa külarahvas oma külas. Külaselts MUHV kutsub kevadtalgutele Valgu seltsimaja juurde, Kassari haridusselts rahvamaja ümbrust korrastama ning Lauka küla elanikud heakorrastavad talgukorras seltsimaja ümbruse ja teevad talveks küttepuid.Kõige rohkem, 40 talgulist oodatakse Sõru rannakoristus­talgutele. Ohaka talu korraldab Emmaste mõisa tammiku talgud, kuhu on oodatud vaid viis talgulist. Kõrgessaare aleviku juures asuvatele Viskoosa aiamaade heakorratalgutele oodatakse kuut inimest. Kahes viimases talgukohas on soovitud arv inimesi juba kirjas.Heakorratalgutele minnakse ka Saarnaki laiule, kus koristatakse prügi, peetakse mõttetalgud ning rajatakse lilleniit ja putukahotell, talguteekond laiule algab Salinõmme sadamast. Laiutalgutele on oodatud 12 inimest, kuid ühtegi vaba kohta enam pole.Käina kogudus korraldab kevadtalgud, et korrastada kogudusemaja ning Käina kiriku varemeid ja ümbrust. Haridusselts Edu algatusel toimuvad talgud taastatava Puski kiriku ümbruses. EELK Kärdla kogudus teeb talgutel korda päevakeskuse ümbruse, aga need talgud toimuvad juba varem, neljapäeval, 5. mail peale tööpäeva lõppu kella 17–20ni.Talgud, mille eesmärgiks teha Mänspäe kabel suveks korda, aga toimuvad alles 18. juunil ehk pooleteise kuu pärast.Jätkuvalt on kõik oodatud talguid korraldama ja talgu­veebis teemeara.ee kirja panema. Tänavuse Teeme Ära talgupäeva fookuses on koduümbruse veekogude ohutus, looduskaitse ning Ukraina sõjapõgenike märkamine ja toetamine.“Koostöö ja kokku hoidmine on ärevatel aegadel parim viis turvatunde tugevda­miseks. Talgud on hea võimalus võtta kogukondadesse vastu meie uusi naabreid: neid, kes kolisid koroonaajal linnast maale ja neid, kes olid äsja sunnitud põgenema sõja eest meie maale,” ütlevad päeva korraldajad üleeestilise talgupäeva talguveebi avalehel. Ka tänavuse talgu­päeva avateade on neljas keeles: eesti, vene, inglise ja ukraina.

Sildid: talgukoht Teeme Ära. rannakoristustalgud